Lámání kamene i most. Kilometr Labské cyklostezky vyjde na 67 milionů

Tomáš Plecháč
  9:32aktualizováno  9:32
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Labská cyklostezka v Podkrkonoší se dočká prodloužení. Mezi Dolní Olešnicí a Chotěvicemi začala stavba úseku dlouhého 1,1 kilometru za 67 milionů korun. Spojí místní části Vestřev a Debrné, stane se bezpečnou alternativou k frekventované krajské a státní silnici. Stezka bude hotová příští rok na jaře.
Zahájení stavby kilometrového úseku Labské cyklostezky z Vestřevi do Debrného...

Zahájení stavby kilometrového úseku Labské cyklostezky z Vestřevi do Debrného (12. května 2026) | foto: FB Dagmar Sahánková

Zahájení stavby kilometrového úseku Labské cyklostezky z Vestřevi do Debrného...
Připravovaný úsek Labské cyklostezky z Vestřevi do Debrného
Starostka Hostinného Dagmar Sahánková (nestr.) a starosta Chotěvic Vladimír...
Starostka Hostinného Dagmar Sahánková (nestr.) a starosta Chotěvic Vladimír...
12 fotografií

Už se navíc projektuje její pokračování k přehradě Les Království a na Hostinné.

„Je to další důležitý krok v budování mezinárodní Labské cyklostezky. Každý nový úsek znamená větší bezpečnost pro cyklisty, lepší podmínky pro každodenní dopravu a zároveň je to další impuls pro rozvoj regionu,“ uvedla Lenka Kněžourová, manažerka Společenství obcí Horní Labe, které je investorem stavby.

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Nový úsek bude podstatným příspěvkem pro bezpečnost cyklistů jedoucích z Hostinného do Dvora Králové nad Labem.

„Cyklostezka se vyhýbá silnici I. třídy a II. třídy, která je hodně úzká. Napojuje se na už rekonstruovanou komunikaci ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu končící v Debrném, kde by měla Labská stezka pokračovat dalším úsekem. Stejně tak na druhé straně už je vyprojektováno pokračování do Hostinného,“ sdělila starostka Hostinného Dagmar Sahánková (nestraník, Sdružení pro lepší Hostinné). Po silnici I. třídy ve Vestřevi projede až čtyři tisíce aut denně.

Zástupci podkrkonošských obcí projekt připravovali od roku 2017, nutné bylo vykoupit několik pozemků.

Zahájení stavby kilometrového úseku Labské cyklostezky z Vestřevi do Debrného (12. května 2026)
Zahájení stavby kilometrového úseku Labské cyklostezky z Vestřevi do Debrného (12. května 2026)
Připravovaný úsek Labské cyklostezky z Vestřevi do Debrného
Starostka Hostinného Dagmar Sahánková (nestr.) a starosta Chotěvic Vladimír Lukeš (nestr.) prošli trasu budoucí cyklostezky z Vestřevi do Debrného. (duben 2026)
12 fotografií

Kilometr cyklostezky svazek obcí vysoutěžil za 67 milionů korun. Většinu nákladů zaplatí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, 16 miliony přispěje Královéhradecký kraj. Projekt bude stát stejně jako stavba 26 kilometrů Labské stezky z Kuksu do Hradce Králové v roce 2013.

Permský pískovec vylámou

Cyklostezka z Vestřevi do Debrného překoná převýšení 22 metrů, zčásti povede v zářezu ve svahu.

„Jsme v lokalitě s permským pískovcem, kámen bude nutné vylámat a celý svah staticky zajistit. V projektu je navržená gabionová zeď,“ popisuje starosta Chotěvic Vladimír Lukeš (nestraník).

Součástí bude také stavba mostu přes Pilníkovský potok s nosností deset tun za šest milionů korun a vybudování přeložky vodovodu za víc než pět milionů.

12. května 2022

V Debrném se cyklostezka napojí na stávající cyklotrasu, navazující úsek k přehradě Les Království se projektuje. V pokročilé fázi přípravy je kilometrový úsek na druhé straně za mostem od čističky odpadních vod na okraj Hostinného.

„V nejbližší době podáme žádost o povolení stavebního záměru, pravděpodobně v létě bychom chtěli požádat o dotaci,“ naznačila Lenka Kněžourová.

Hotová je cyklostezka vedoucí skrz město Hostinné, v roce 2020 se prodloužila o jeden kilometr až ke splavu v Dobré Mysli směrem na Vrchlabí. Odtud mezinárodní trasa pokračuje 1,5 kilometru po zpevněné cestě do Klášterské Lhoty. Navazující úsek do sousedních Kunčic nad Labem se připravuje.

Nad síly obcí

Zatím posledním přírůstkem do rozšíření sítě Labské stezky na Královédvorsku bylo v roce 2023 vybudování 1,8kilometrové asfaltové trasy ze Žirče do Stanovic, odkud lze mimo silnici pokračovat do Kuksu.

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Pokud se podaří vyřešit pokračování cyklostezky ze Dvora Králové na přehradu Les Království, mohli by cyklisté už za pár let jet bezpečně mimo hlavní silnice z Hradce Králové až do Vrchlabí.

Právě Vrchlabí bylo před 20 lety jedním z prvních měst v regionu, které začalo stavět cyklostezky. Podle starosty a předsedy Svazku měst a obcí Krkonoše Jana Sobotky (nestraník, Zvon) je příprava a realizace cyklostezek pro samosprávy příliš náročná.

„Bez podpory Státního fondu dopravní infrastruktury a kraje by úsek Vestřev – Debrné nevznikl. Cyklostezky jsou liniovými stavbami s nadregionálním významem. Proto by bylo ideální, kdyby je stavěl a vlastnil kraj. Obce na to nemají sílu. Aby to do budoucna mohlo fungovat, bylo by dobré přemýšlet, kdo to má organizovat, protože teď je to na hraně realizovatelnosti,“ uvedl Sobotka.

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