Upuštěná přehrada láká k blátivým procházkám. Podívejte se na úchvatné záběry z dronu

Autor:
  8:02aktualizováno  8:02
Sledovat Metro na Googlu
Labskou přehradu ve Špindlerově Mlýně začali na začátku května vypouštět. Pro místní i kolemjdoucí je to zajímavá podívaná. Mizející voda odkrývá detaily, jinak utopené hluboko pod vodou. Mnozí návštěvníci Krkonoš se do vysychající nádrže také vydávají na lehce blátivé procházky.

Od dubna do poloviny května vodohospodáři nechali hladinu v nádrži klesat. Nyní ji drží na úrovni 675 metrů nad mořem, což je zhruba tři metry pod hladinou stálého nadržení. Oproti koruně hráze je to teď od hladiny skoro dvacet metrů.

Zanesené dno v horní části nádrže láká zvědavce. Mezi usazeninami tady protéká Labe jen jako větší potok. V okolí hráze, kde zůstává více vody, se prohánějí lidé na loďkách. Odhalené jsou mostní pilíře silnice i takzvaná štěrková přepážka napříč dnem uprostřed přehrady.

Labská přehrada se prázdní, budou se tu těžit sedimenty. (15. května 2026)
Labská přehrada se prázdní, budou se tu těžit sedimenty. (15. května 2026)
Labská přehrada se prázdní, budou se tu těžit sedimenty. (15. května 2026)
Labská přehrada se prázdní, budou se tu těžit sedimenty. (15. května 2026)
Labská přehrada se prázdní, budou se tu těžit sedimenty. (15. května 2026)
25 fotografií

Povodí Labe přikročilo k mimořádné manipulaci s vodou v přehradě kvůli naplánované těžbě usazenin. Dostaly se tam zejména během povodní v září 2024. Nyní jsou nejen nad štěrkovou přepážkou, ale i pod ní.

„Tím došlo k omezení ochranné funkce nádrže a hrozí další posun materiálu do její hlavní části při budoucích povodňových průtocích,“ uvedl generální ředitel státního podniku Marián Šebesta.

„Po přítoku do nádrže voda zpomaluje, ztrácí unášecí schopnost a splaveniny, jež voda nese s sebou, se postupně usazují – hrubší částice dříve, jemnější později. Tento přirozený proces posiluje právě štěrková přepážka, která jako příčný objekt v zátopě snižuje rychlost proudění a omezuje transport splavenin do hlubších částí nádrže,“ vysvětluje mluvčí Povodí Labe Aleš Prokopec.

Projekt spočívá v těžbě sedimentů v prostoru nádrže od štěrkové přepážky po konec vzdutí.

Vodohospodáři počítají s odtěžením zhruba 33 tisíc kubíků sedimentů. Práce budou probíhat na 700 metrech délky vodního díla, těžit se bude až na původní dno. Práce mají skončit do konce září.

Tajemství přehrad: První hráz na Labi stojí kousek pod Špindlem

Hráz se začala stavět po katastrofálních povodních z července 1897. Během dvou dnů ve Špindlerově Mlýně napršelo 250 milimetrů srážek. Masa vody se začala hrnout ze hřebenů do údolí, kde po sobě zanechala spoušť. Na horním Labi tehdy zahynulo 120 lidí. Stavělo se v letech 1910 až 1916. Nádrž zachytává srážky z centrální části Krkonoš.

Vážnou zkouškou byla povodeň z července 1997, na dvě vlny v rozmezí deseti dnů však přehrada nestačila. Povodeň několikanásobně překročila kapacitu nádrže. Poté vodohospodáři přidali v širším okolí šest srážkoměrných stanic, které na zvýšený přítok z hor upozorní s předstihem. Dá se tak na ně připravit.

Poslední rekonstrukce v letech 2017 až 2019 zvýšila kapacitu výpustí, což má pomoci v budoucnu zvládnout extrémní povodně.

Labská slouží i k rekreaci, sportovnímu rybolovu a za běžného stavu umožňuje vodní sporty. Přispívá také k zlepšování průtoku v Labi pod nádrží a slouží k energetickému využití díky malé vodní elektrárně.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Velké ryby nejsou jen mužskou záležitostí, rybářka Gabriela je toho důkazem

Krasavec, který vážil více než 31 kilogramů

Lov trofejních kaprů už dávno není jen doménou mužů. Gabriela Tauberová z Organizace handicapovaných rybářů Kladruby to potvrdila životním úlovkem – na svazové vodě zdolala lysce o váze 31,35...

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla...

„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v Holešovické tržnici v Praze. Nyní se hledá někdo, kdo ho přemaluje. Sexuální služby zde skončily v...

V Jablonném začala mše, vrátila se lebka svaté Zdislavy. K vidění bude jen dnes

Přímý přenos
Předání lebky svaté Zdislavy. (30. května 2026)

Zachráněná lebka svaté Zdislavy, kterou zloděj ukradl z baziliky 12. května a pak ji zalil do betonu, se vrátila do Jablonného v Podještědí. Restaurátoři předali cennou relikvii církvi. Ta ji vystaví...

30. května 2026  5:32,  aktualizováno  11:47

Moravskoslezský kraj rozdělí provozovatelům malých prodejen téměř čtyři miliony

ilustrační snímek

Moravskoslezský kraj podpoří dotacemi provozovatele prodejen v malých obcích. Připraveny pro ně má téměř čtyři miliony korun. Zájemci budou moci o podporu...

30. května 2026  10:05,  aktualizováno  10:05

Záchranáři popsali příčiny tonutí, roli hraje i alkohol. Varují před riziky koupání

Ilustrační snímek

Pražští hasiči za poslední rok zachránili z vody nejméně 16 tonoucích lidí. Případů, kdy šlo u vody o život, však bylo výrazně více. Policisté a záchranáři proto před začátkem letní sezony upozorňují...

30. května 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Přerov poskytne hasičům milion na pořízení moderního diagnostického zařízení

ilustrační snímek

Přerovští hasiči získají moderní diagnostické zařízení pro testování dýchací techniky a ochranných prostředků. Takzvaná dynamická stolice simuluje činnost...

30. května 2026  9:15,  aktualizováno  9:15

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Budějovický Majáles začne v neděli. Ředitelka ladí přípravy z Prahy, kde studuje

Budějovický Majáles odstartuje v neděli na Piaristickém náměstí. (květen 2023)

Multižánrový festival tvořený převážně středoškolskými studenty, který na týden oživuje centrum krajského města hudbou, divadly, promítáními filmů či přednáškami. A to všechno bez vstupného. To je...

30. května 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

Dvě pastviny divokých koní v Podyjí jsou prázdné, koně se tam ale brzy vrátí

ilustrační snímek

Dvě pastviny divokých koní u Havraníků v národním parku Podyjí jsou nyní prázdné, ochranáři koně přesunuli na jiná místa v ČR pro založení nových stád. Koně se...

30. května 2026  8:45,  aktualizováno  8:45

Rušička Hlasu Ameriky měla víc strážných než zaměstnanců. Má se otevřít veřejnosti

Bývalý vysílač a komunistická rušička Velký Radvan u Domamile se v budoucnu...

Už je to více než sedmdesát let, co začala fungovat komunistická rušička zahraničního rozhlasového vysílání blízko rakouských hranic. V padesátých letech byla uvedena do provozu nedaleko Moravských...

30. května 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Nejslavnější lásky Marilyn Monroe: Tři manželé a další muži, na které se nezapomíná

Marilyn Monroe a její třetí manžel Arthur Miller na charitativním plese April...

Za její úsměv se platilo miliony dolarů, její soukromí ale provázely lásky, rozchody i skandály. Ikonická herečka Marilyn Monroe by v pondělí 1. června oslavila sté narozeniny. Kteří muži prošli...

30. května 2026  10:10

Silničáři kvůli opravě částečně uzavřou dálnici mezi Hulínem a Otrokovicemi

Oprava dálnice D1 u Velkého Meziříčí. (březen 2014)

Motoristé musejí od pondělí počítat s dalším dopravním omezením, které jim zkomplikuje jízdu. Silničáři se pustí do opravy přibližně sedmi kilometrů dlouhého úseku dálnice D55 z Hulína do Otrokovic....

30. května 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Brandýs n.Labem chystá rekonstrukci městského kina,zlepší zázemí pro návštěvníky

ilustrační snímek

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav připravuje na příští rok větší rekonstrukci městského kina v ulici Karla Tájka. Vznikne při ní mimo jiné nové hygienické...

30. května 2026  8:20,  aktualizováno  8:20

Hledání místa pro nový útulek končí. Začne růst letos u pardubického letiště

Chcete mě?

Pardubice zahájí nejspíš na podzim stavbu útulku pro zaběhnutá zvířata. Po letech marného hledání vhodného místa se bude stavět u Popkovic. Akce město vyjde na více než 160 milionů.

30. května 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

V bývalé škole na Teplicku bude domov pro lidí se zdravotním postižením

ilustrační snímek

Bývalá základní škola v Újezdečku na Teplicku bude po přestavbě sloužit jako domov pro lidi se zdravotním postižením. V budově, kterou před lety koupil Ústecký...

30. května 2026  7:55,  aktualizováno  7:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.