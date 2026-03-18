Lanovka na Sněžku je v jarní odstávce, pojede jen o víkendech a svátcích

Provoz kabinové lanovky na Sněžku je od pondělí 16. března omezený kvůli pravidelné jarní údržbě. Do 30. dubna bude jezdit pouze o víkendech a svátcích, včetně Velikonočního pondělí. Vyplynulo z informací na webu společnost Lanová dráha Sněžka. Lanovka, která patří městu Pec pod Sněžkou, je mimo provoz kvůli údržbě dvakrát ročně, na jaře a na podzim. Ostatní lanovky v Krkonoších jsou nadále v provozu, hlavní lyžařská střediska plánují ukončit sezonu až o Velikonocích.
Lanovka má dva úseky, první z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu a druhý z Růžové hory na Sněžku. Lanovka může být v provozu do rychlosti větru 60 kilometrů za hodinu. Podle státní agentury CzechTourism patří lanovka na Sněžku dlouhodobě k nejnavštěvovanějším turistickým cílům v Královéhradeckém kraji.
Kabinová lanovka je po kompletní výměně v provozu na prvním úseku od prosince 2013, na druhém úseku jezdí od února 2014. Má čtyřmístné kabiny místo dřívějších otevřených dvousedaček, kapacita zůstala stejná. Původní dvousedačková lanovka byla v provozu od roku 1949.
Podle Horské služby (HS) Krkonoše v lavinových katastrech nadále platí první, nejmírnější stupeň lavinového nebezpečí z pěti. Na hřebenech Krkonoš je 50 až 70 centimetrů sněhu, více ho je na severních svazích, závětrných stráních a žlabech. V poslední době na hřebenech Krkonoš navíc připadl nový sníh.
"Po oteplení a dešti se na hřebenech hor opět ochladilo, čímž vznikla na povrchu krusta, na kterou napadlo sedm centimetrů sněhu v kombinaci s jihozápadním později až se severním větrem. Během dne se budou teploty pohybovat pod nulou a srážky budou sněhové v kombinaci se severovýchodním větrem. Na závětrných svazích se mohou vyskytnou laviny z navátého sněhu," uvedl v dnešní lavinové předpovědi Robert Dlouhý z HS Krkonoše.
U hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů bylo ráno skoro jasno, dva stupně pod nulou a 65 centimetrů sněhu.