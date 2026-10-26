Lanovka na Sněžku pojede v listopadu kvůli údržbě jen o víkendech a svátcích

Plánovaná podzimní odstávka kabinové lanovky na Sněžku začne 2. listopadu a potrvá do 18. prosince včetně. Lanovka v tomto období bude v provozu v závislosti na počasí pouze o sobotách a nedělích a také ve dnech 11. až 17. listopadu. ČTK to dnes řekl vedoucí provozu lanové dráhy Jiří Špetla.
Odstávka lanovky, která patří městu Pec pod Sněžkou, je kvůli údržbě dvakrát do roka, na podzim a na jaře. Mimo provoz bývají na podzim ve všední dny z podobného důvodu i další lanovky v Krkonoších.
"Chceme dokončit revize baterií podpěr na prvním úseku. Teď na podzim bychom chtěli udělat poslední tři podpěry," řekl ČTK Špetla. U lanovky na Sněžku mají technici v plánu také běžné úkony podle pokynů výrobce a platné legislativy.
Sněžka s nadmořskou výškou 1603 metrů má výjimečné klima, extrémní klimatické podmínky. Je to tím, že má tvar trojbokého jehlanu, ční nad krkonošské hřebeny do volné atmosféry, a proto často neodráží ráz počasí v Krkonoších. Druhý horní úsek lanovky z Růžové hory na vrchol hory bývá kvůli nepříznivému počasí častěji mimo provoz. Kvůli větru se nerozjel také dnes ráno, první dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu je v provozu. Lanovka může jezdit do rychlosti větru 60 kilometrů za hodinu, vyplývá z informací na webu společnosti LDS. Situace se může změnit.
Také dnes byla na vrcholu Sněžky souvislá vrstva sněhu. Podle měřicí stanice poštovny Anežka na vrcholu hory se ráno teplota pohybovala okolo minus 2,5 stupně Celsia, ale vlivem silného větru byla pocitová teplota minus 12 stupňů. Ráno vítr na Sněžce dosáhl rychlosti v nárazu přes 75 km/h. V neděli měřicí stanice zaznamenala rychlost větru v nárazu přes 160 km/h, tedy vysoko nad hranici orkánu, která je 117,7 kilometrů za hodinu.
Kabinová lanovka je po kompletní výměně v provozu na prvním úseku od prosince 2013, na druhém úseku jezdí od února 2014. Nabízí turistům čtyřmístné kabiny místo dřívějších otevřených dvousedaček, kapacita zůstala stejná. Původní dvousedačková lanovka byla v provozu od roku 1949.
Ve východokrkonošském SkiResortu Černá hora - Pec pod Sněžkou bude kabinová lanovka z Janských Lázní na Černou horu v denním provozu do 1. listopadu. Poté až do začátku lyžařské sezony na konci listopadu bude provoz pouze o víkendech a ve dnech 16. a 17. listopadu. Ostatní lanovky ve SkiResortu v listopadu nepojedou vůbec.
"Předpokládáme, že bychom zimní sezonu mohli zahájit v pátek 27. listopadu," řekl dnes ČTK Jakub Janda ze SkiResortu.