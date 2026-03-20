Lanovka na Sněžku v zimní sezoně přepravila o 12 pct méně lidí kvůli počasí

Kabinová lanovka na Sněžku v uplynulé zimní sezoně, tedy od loňského října zhruba do poloviny března, přepravila přes 83.700 cestujících, což je meziročně o 12 procent méně. Důvodem bylo nepříznivé počasí zejména v prosinci a únoru a nepříznivé povětrnostní podmínky po celou zimu. ČTK to dnes sdělil vedoucí provozu společnost Lanová dráha Sněžka (LDS) Jiří Špetla. Tržby v zimní sezoně 2025/2026 byly zhruba 27 milionů korun. Lanovka patří městu Pec pod Sněžkou. Od 15. března do 30. dubna je v pravidelné jarní odstávce kvůli údržbě, jezdí o víkendech a svátcích.
Lanovka má dva úseky, první z Pece na Růžovou horu a druhý z Růžové hory na Sněžku. Druhý úsek je kvůli větru častěji mimo provoz. Lanovka může jezdit do rychlost větru 60 km/h. Klima na Sněžce je navzdory nevelké nadmořské výšce 1603 metrů arktické a velehorské, často neodráží ráz počasí v Krkonoších.
Dolní úsek lanovky byl ve čtvrtém čtvrtletí 2025 a v první čtvrtletí letošního roku v provozu 149 dnů a druhý úsek 84,5 dne. Lanovka z Pece na Růžovou horu v uplynulé zimní sezoně přepravila od října do poloviny března přes 28.400 cestujících a z Pece na Sněžku přes 41.600 lidí
Kabinová lanovka je po kompletní výměně v provozu na prvním úseku od prosince 2013, na druhém úseku jezdí od února 2014. Má čtyřmístné kabiny místo dřívějších otevřených dvousedaček, kapacita zůstala stejná. Původní dvousedačková lanovka byla v provozu od roku 1949. Lanovka prochází dvakrát do roka, na jaře a na podzim, pravidelnou odstávkou kvůli údržbě.
Podle státní agentury CzechTourism patří lanovka na Sněžku dlouhodobě k nejnavštěvovanějším turistickým cílům v Královéhradeckém kraji.
Lyžařská sezona v hlavních lyžařských střediscích v Krkonoších v Královéhradeckém kraji pokračuje. I když menší areály postupně sezonu končí, největší střediska, Špindlerův Mlýn a SkiResort Černá hora - Pec pod Sněžkou plánují provoz až do Velikonoc.
Podle dnešní lavinové předpovědi Horské služby je na hřebenech Krkonoš stále 50 až 70 centimetrů sněhu, více ho je na severních svazích. Teploty se po ránu pohybují pod nulou. V lavinových katastrech platí první, nejmírnější stupeň lavinového nebezpečí.