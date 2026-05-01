Lanovka na Sněžku znovu jezdí denně, jarní odstávka kvůli údržbě skončila

Kabinová lanovka na Sněžku se dnes po technické odstávce vrátila do plného provozu. Od 16. března jezdila jen o víkendech a svátcích. Lanovka, která je v odstávce kvůli údržbě dvakrát ročně, na jaře a na podzim, je připravena na letní sezonu, sdělil ČTK zástupce náčelníka lanovky Jan Martinov. Město Pec pod Sněžkou je stoprocentní akcionář společnosti Lanová dráha Sněžka (LDS). Cena jízdného se nemění. Letní provoz zahajují v Krkonoších i některé další lanovky.
"Komplikace (při odstávce) se žádné nevyskytly, a lanová dráha je ve vynikající kondici a připravena na letní sezonu," sdělil ČTK Martinov.
Ráno v 8:00 na Sněžce bylo jasno, 1,5 stupně nad nulou, ale vlivem větru byla pocitová teplota kolem minus pěti, vyplynulo z informací měřící stanice na poštovně Anežka na vrcholu hory. Vítr ráno na Sněžce dosahoval v nárazech rychlosti do 55 km/h. Klima na Sněžce je navzdory nevelké nadmořské výšce 1603 metrů arktické a velehorské, často neodráží ráz počasí v Krkonoších.
Lanovka má dva úseky, které se setkávají v mezistanici na Růžové hoře. První začíná v Peci pod Sněžkou a druhý navazuje na Růžové hoře a pokračuje na vrchol nejvyšší české hory. Oba úseky jsou dnes v provozu. Lanovka může jezdit do rychlosti větru 60 km/h. Druhý, horní úsek bývá mimo provoz častěji kvůli klimatickým podmínkám.
"Při jarní odstávce technici zkontrolovali celou trať lanové dráhy, to znamená oba úseky všechny podpěry. Na spodním úseku došlo k výměně čepů u všech tří podpěr. Dále byla zrepasována převodovka na druhém úseku. Nyní máme zrepasovné obě převodovky a oba motory. U kabinek došlo ke kontrole a defektoskopii čelistí, čepů a veškerého uchycení," sdělil Martinov.
Lanovka na Sněžku v uplynulé zimní sezoně, tedy od loňského října zhruba do poloviny března, přepravila přes 83.700 cestujících, což je meziročně o 12 procent méně. Důvodem bylo nepříznivé počasí zejména v prosinci a únoru a nepříznivé povětrnostní podmínky po celou zimu, uvedli zástupci LDS.
Kabinová lanovka je po kompletní výměně v provozu na prvním úseku od prosince 2013, na druhém úseku jezdí od února 2014. Současné zařízení nabízí turistům čtyřmístné kabiny místo dřívějších otevřených dvousedaček, kapacita zůstala stejná. Původní dvousedačková lanovka byla v provozu od roku 1949. Dodavatelem technologie zmodernizované lanovky byl výrobce Leitner.
Podle státní agentury CzechTourism patří lanovka na Sněžku dlouhodobě k nejnavštěvovanějším turistickým cílům v Královéhradeckém kraji.