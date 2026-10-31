Lanovky v Krkonoších budou od pondělí mimo provoz, na hřebeny jen pěšky

Lanovky v Krkonoších od pondělí kvůli podzimní odstávce nepojedou. Turisté se na hřebeny nejvyšších českých hor ve všední dny dostanou jen pěšky. V provozu budou některé lanovky o víkendech, například kabinová lanovka z Pece pod Sněžkou na Sněžku. Opět se lanovky v Krkonoších naplno rozjedou se spuštěním lyžařské sezony, zjistila dnes ČTK u jejich provozovatelů.
Pravidelná odstávka a údržba kabinové lanovky z Pece pod Sněžkou na Sněžku začne v pondělí a potrvá do pátku 18. prosince včetně. V provozu bude o víkendech a také od středy 11. listopadu do státního svátku 17. listopadu. V odstávce kvůli údržbě je lanovka dvakrát ročně, na jaře a na podzim.
Dnes lanovka jezdila na Sněžku na obou úsecích, vítr její provoz neomezil. Turisty na vrcholu Sněžky dnes čekal déšť a teplota kolem jednoho stupně pod nulou. Pocitová teplota kvůli větru byla až kolem minus devíti stupňů Celsia, vyplynulo z údajů měřicí stanice poštovny Anežka na vrcholu hory.
V největším krkonošském středisku Špindlerův Mlýn čtyřsedačková lanovka ze Špindlerova Mlýna na Medvědín v neděli ukončí denní provoz a následně bude v provozu o víkendu 7. a 8. listopadu a pak od 14. do 17. listopadu. Kabinová lanovka z Janských Lázní na Černou horu od pondělí do zahájení lyžařské sezony pojede již jen o víkendech a 16. a 17. listopadu.
Lanovka z Pece pod Sněžkou na Hnědý vrch v neděli ukončí podzimní sezonu a opět se rozjede s lyžováním. Obdobné to bude i s lanovkou z Velké Úpy na Portášky. Na Portáškách bude v neděli naposledy přístupná herní krajina Pecka, což je soubor velkých dřevěných zvířecích soch a objektů. Vstup na ně je zdarma. Od pondělí nepojede ani lanovka z Harrachova na Čertovu horu, provoz zahájí se startem zimní sezony.