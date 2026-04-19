Lanovky v Krkonoších od pondělí mimo provoz, na hřebeny jen pěšky

Lanovky v Krkonoších od pondělí nepojedou. Turisté se na hřebeny nejvyšších českých hor v příštím týdnu ve všední dny dostanou jen pěšky. O víkendech bude dál v provozu lanovka z Pece pod Sněžkou na Sněžku, zjistila dnes ČTK u provozovatelů lanovek. Opět by se lanovky v Krkonoších měly naplno rozjet se spuštěním letní sezony.
Dnes dopoledne bylo v Krkonoších oblačno, teplota na Sněžce se pohybovala kolem pěti stupňů Celsia. V Peci pod Sněžkou bylo asi 15 stupňů. Sníh ještě leží na hřebenových loukách, na severních a stinných místech. Podle Horské služby Krkonoše bylo dnes ráno u hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů asi 32 centimetrů mokrého sněhu.
Kabinová lanovka na Sněžku, která je od 16. března do 30. dubna v pravidelné jarní odstávce kvůli údržbě, jezdí jen o víkendech. Dnes jezdí pouze na prvním úseku do mezistanice Růžová hora. "Na horním úseku děláme repasi převodovky," řekl ČTK pracovník lanovky. Turisté mohou mohou z Růžové hory v cestě na vrchol pokračovat pěšky, trasa měřící 2,5 kilometru. Od 1. května bude lanovka v denním provozu.
V Krkonoších dnes jezdí ještě lanovka z Harrachova na Čertovu horu, kde je poslední lyžařský víkend. "Od pondělí budou následovat servisní a údržbové práce a příprava na letní sezonu, která začíná 1. května," uvedli vlekaři z Harrachova.
Kabinová lanovka z Janských Lázní na Černou horu má odstávku, opět v provozu bude o prvních dvou květnových prodloužených víkendech. Sedačková lanovka z Pece pod Sněžkou na Hnědý vrch bude v provozu od června, a to o víkendech. Sedačková lanovka z Velké Úpy na Portášky bude v květnu jezdit o víkendech a svátcích.
V největším krkonošském středisku Špindlerův Mlýn začne letní provoz na sedačkové lanovce na Medvědín 1. května, v provozu bude lanovka v květnu vždy od pátku do neděle. Lanovka ze špindlerovského Svatého Petra na Pláně se rozjede 30. května a jezdit bude také od pátku do neděle. Od 27. června pojede denně.