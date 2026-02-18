Na polské straně Krkonoš stouplo lavinové nebezpečí, varuje horská služba

Druhý stupeň znamená mírné nebezpečí lavin, podmínky pro túry jsou převážně bezpečné. Na hřebenech Krkonoš je 50 až 80 centimetrů sněhu, více ho je na závětrných svazích a žlabech.
„Na krustu napadlo za posledních 24 hodin deset centimetrů a za poslední sněžení 20 cm nového sněhu v kombinaci s jihozápadním až západním větrem. Během dne budou srážky sněhové v kombinaci se západním až severozápadním větrem,“ uvedl dnes v lavinové předpovědi Robert Dlouhý z Horské služby (HS) Krkonoše. Nad pásmem lesa se mohou vyskytnout laviny z navátého sněhu.
Na polské severní straně Krkonoš je pod novým sněhem nestabilní vrstva povrchové jinovatky. Uvolnění laviny je tam možné hlavně při velkém dodatečném zatížení, výjimečně i při malém dodatečném zatížení, a to zejména na strmých svazích většinou uvedených v lavinové předpovědi.
„Možnost samovolného uvolnění velmi velkých lavin se nepředpokládá. Dají se očekávat pouze laviny středních rozměrů, které se většinou zastaví ještě na svahu,“ uvedl Dlouhý.
Lavinovými místy v polské části hor jsou třeba Sněžné jamy (Śnieżne Kotły), oblasti Kotle Malého a Velkého stavu (Mały a Wielki Staw) či Kotle Lomničky (Kociol Lomniczki).
Na české straně Krkonoš v lavinových katastrech stále platí první stupeň lavinového nebezpečí. Při prvním lavinovém stupni jsou podmínky pro túry všeobecně bezpečné. Nebezpečná místa bývají jen ojediněle.
„Uvolnění laviny je možné jen při velkém dodatečném zatížení, a to jen ojediněle ve velmi strmém extrémním terénu. Je možnost samovolného uvolnění malých nebo středních lavin, které se většinou zastaví ještě na svahu. Tendence lavinového nebezpečí je setrvalá,“ dodal Dlouhý.
Lavinovými lokalitami na české straně Krkonoš jsou Kotelní jámy, údolí Bílého Labe od Boudy u Bílého Labe, Kozí hřbety a Labský, Obří, Dlouhý a Modrý důl. Ročně v horách sjede několik desítek lavin, které však nezasahují obydlená místa, sjezdové tratě či přístupové cesty.
U hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1 415 metrů bylo ráno sedm stupňů pod nulou, mlha a 75 centimetrů sněhu, z toho deset nového, uvedla HS. Horská služba v Krkonoších vyhlásila lavinový stupeň poprvé v současné zimní sezoně 2. ledna.