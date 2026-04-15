Lavinové nebezpečí v Krkonoších pominulo, sníh zůstává místy na hřebenech

V Krkonoších dnes pominulo lavinové nebezpečí. V úterý ještě platil v lavinových lokalitách první, nejmírnější stupeň z pěti, vyplynulo z informací na webu Horské služby Krkonoše. První stupeň lavinového nebezpečí byl v českých Krkonoších poprvé v uplynulé zimní sezoně vyhlášen 2. ledna. V předchozí sezoně 2024/2025 to bylo 7. prosince a pominulo 17. dubna.
V úterý 14. dubna Horská služba Krkonoše v lavinové předpovědi uvedla, že na hřebenových loukách Krkonoš je okolo půl metru sněhu a že souvislá sněhová pokrývka leží také na severních a stinných místech. Na jižních svazích byl sníh pouze ve žlabech, na některých odtrhových zónách nebo vůbec.
První stupeň lavinového nebezpečí byl v českých Krkonoších poprvé v uplynulé zimní sezoně vyhlášen letos 2. ledna, na druhý stouplo po vydatném sněžení 4. ledna, a to zejména na severních svazích hor a na nejmírnější stupeň opět kleslo 10. ledna. Poté se první a druhý stupeň ještě několikrát vystřídal, třetí ani čtvrtý stupeň v Krkonoších uplynulou zimu vyhlášen nebyl. Pátý stupeň lavinového nebezpečí se v Krkonoších nevyhlašuje.
Lavinovými lokalitami na české straně Krkonoš jsou Kotelní jámy, údolí Bílého Labe od Boudy u Bílého Labe, Kozí hřbety a Labský, Obří, Dlouhý a Modrý důl. Na polské straně to jsou Sněžné jámy, Kociol Lomniczki nebo Bialy Jar. Ročně v horách sjede několik desítek lavin, které však nezasahují obydlená místa, lyžařské sjezdové tratě a přístupové cesty.