Od odstranění původního mostku, který už sžírala koroze, přitom brzy uplyne rok. Že propojka místním opravdu chybí, dosvědčuje to, že pěší přes lávku i přes zákazy čile chodí.
Nejbližší spojnice obou břehů je o několik set metrů dál proti proudu, avšak staronová lávka stojí hned u velkého záchytného parkoviště, odkud všichni vyrážejí jak do historického centra se Starým náměstím a kolowratským zámkem, tak i na druhou stranu řeky k nemocnici.
„Používána je opravdu hodně, místní tudy chodí, i když ještě není oficiálně hotová,“ řekl vedoucí rychnovského odboru majetku Milan Bělka.
Stavebně je lávka dokončená, čeká se jen na kolaudaci. Původně se po ní mělo chodit už o Vánocích, jenže se zdržela přeložka inženýrských sítí.
„Lávka tady stojí od 8. prosince a překládka kabelů měla nastat mezi 8. a 12. prosincem. Bohužel dodavatel Cetin nedodržel původně slíbený termín,“ vysvětlila místostarostka Dana Spejchalová (Nezávislí za Rychnov).
K přeložení kabelů došlo až v lednu, pak se čekalo na spuštění obalovny, aby stavaři mohli dokončit asfalt kolem lávky. K tomu došlo v druhé půli března. Dál se však čeká na dokumentaci.
Kolaudace a pojistka
„Cetin sice přepojil kabely, ale nepředal nám dílo, protože neměl hotové dokumenty. Čeká nás ještě oprava nátěru, mostní prohlídka a vystavení mostního listu. Teprve pak může dojít ke kolaudaci,“ upřesnila Spejchalová.
Oficiálně se lávka může otevřít až poté, co ji radnice zařadí do majetku a zahrne do pojistky.
Lávka na Pelclově nábřeží není první, kterou musel Rychnov kvůli špatnému stavu odstranit. V roce 2011 jeřáb sejmul ocelovou lávku u bývalého autobusového nádraží, již pěší beztak nepoužívali. Chodili po sousedním kamenném mostě. I proto nedošlo k její náhradě.
Radnice teď nechá zpracovat posudky také pro další přemostění v Rychnově. Pokud se ukáže, že některá z dalších lávek se blíží závěru své životnosti, město začne pracovat na výměně konstrukce.
Inspirací má být právě nově zbudovaná lávka na Pelclově nábřeží. Radnice její projekt nechala zpracovat tak, aby byl opakovatelný, konstrukce se může podle potřeby zkrátit či prodloužit. To má v budoucnu zjednodušit a zrychlit výměny ostatních lávek.