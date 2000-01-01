náhledy
Z Labského dolu si lze udělat výlet po modré na Labskou boudu nebo dojít až do Harrachova.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Dojít až k ledopádu není úplně snadné a cesta může být zrádná. Turista musí překonat Labe, v Krkonoších je to naštěstí ještě spíš větší potok.
V Krkonoších kvete skialpinismus. Je to další způsob, jak se dostat k odlehlému ledopádu na konci stezky Buď fit.
Okolo Labského dolu jsou nádherné scenérie, které přitahují kromě lyžařů a lezců i fotografy.
Cestu k ledopádu v Labském dole po stezce Buď fit lze pojmout také jako výlet na běžkách.
V Krkonoších platí na začátku února první stupeň lavinového nebezpečí. Na hřebenech Krkonoš je 30 až 70 centimetrů sněhu. Na závětrných svazích a žlabech je sněhu uloženo více. Uvolnění laviny je možné jen při velkém dodatečném zatížení a to jen ojediněle ve velmi strmém extrémním terénu. Tendence lavinového nebezpečí je setrvalá.
