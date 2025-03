Legionářský vlak bude pro širokou veřejnost otevřený ve všední dny od 8 do 18 hodin a o víkendu od 9 do 19 hodin. Komentované prohlídky se konají o víkendu každou hodinu a ve všední dny vždy ve 14 hodin. Pro školy a organizované skupiny lze prohlídky objednat prostřednictvím webu.

Souprava 14 zrekonstruovaných vagonů představuje jeden z vojenských vlaků, kterými se desetitisíce československých legionářů přepravovaly v letech 1918 až 1920 napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále. Průjezd si často museli vynutit bojem s bolševiky.

Legiovlak se skládá z vozů polní pošty, těplušky, zdravotního, filmového, velitelského, štábního, obrněného, prodejního, krejčovského, kovářského, ubytovacího a dvou plošinových vozů. Ve všech na návštěvníky čeká věrná rekonstrukce vybavení i legionáři v dobových stejnokrojích. K vidění jsou také originální exponáty a stovky fotografií.

Z Týniště se vlak přesune na nádraží do Hradce Králové, kde bude výstava k vidění od 8. do 13. dubna. Jeho trasa pak pokračuje do Jilemnice, Jičína a Kopidlna. Na Rychnovsko se letos vrátí ještě jednou, sezonu ukončí v závěru listopadu v Borohrádku.