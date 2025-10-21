Místo mediků úředníci. Hradec chce koupit výstavní budovu fakulty

Tomáš Hejtmánek
  10:52aktualizováno  10:52
Královéhradecký magistrát usiluje o získání reprezentativní budovy Lékařské fakulty Univerzity Karlovy (LF UK) v Šimkově ulici. Město objekt kdysi vlastnilo a historicky na něj drží předkupní právo. Teď tím chce vyřešit dlouhodobě nevyhovující umístění živnostenského úřadu a městské policie.
Budova v hradecké Šimkově ulici slouží Lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Budova v hradecké Šimkově ulici slouží Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. | foto: Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Hradecká Lékařská fakulta Univerzity Karlovy oslavila 70 let, sídlí v budově...
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové uvažuje o výstavbě...
Stavba nového kampusu Lékařské a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy u...
Stavbu kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové projekt podpořila delegace s...
Univerzita chce budovu opustit příští rok v létě, kdy bude dokončen její kampus Mephared v sousedství fakultní nemocnice. Až se medici a pedagogové přesunou, má být budova jako nepotřebná nabídnuta k prodeji. A právě Hradec Králové, který má právo první volby, si na ni brousí zuby.

„Historicky budova vznikla jako kancelářská, navíc je blízko hlavní budovy magistrátu, takže by odpadlo dlouhé přejíždění mezi pracovišti,“ vysvětlil náměstek primátorky pro majetek Pavel Vrbický (Piráti).

Obří kampus u hradecké nemocnice propojí univerzitní zdravotnické obory

Město s fakultou o odkupu jedná už řadu měsíců. Na poslední schůzce padly konkrétní finanční podmínky. Hradec má budovu získat za korunu plus cenu technického zhodnocení. Tu znalec odhadl na 89 milionů korun.

„V posudku je započítáno jak zhodnocení budovy, tak vybudování dalších částí, které kdysi nebyly součástí převodu, jako jsou zpevněné plochy, parkoviště a podobně,“ řekl vedoucí majetkového odboru města Jan Slavík.

S posudkem se nyní seznamuje vedení fakulty. Podle Slavíka má určité výhrady a převod bude ještě muset schválit správní rada univerzity. Město předpokládá, že smlouvu uzavře v závěru prvního pololetí příštího roku. Do té doby chce mít jasno, jak s budovou naloží.

„Musíme mít v řádu čtvrt roku, možná půl roku rozmyšleno, jak bude fungování té budovy vypadat. Předpokládám, že na jaře budeme mít jasno,“ míní primátorka Pavlína Springerová (HDK).

8. března 2024

Lékařská fakulta podle radnice předpokládá, že budovu zcela vystěhuje příští rok na podzim, po zahájení akademického roku. Pak se bude moci město pustit do úprav odborných učeben a poslucháren na kanceláře.

„Část prostor by se dala využít ihned, ale v jiných budeme určitě potřebovat udělat úpravy. Odbor hlavního architekta zpracovává studii, co bude potřeba přebudovat a jak objekt rozčlenit,“ popsal Slavík.

Dopravka zůstane v kasárnách

Magistrát počítá s tím, že do objektu přestěhuje živnostenský úřad, který sídlí v památkově chráněné Liskově vile v Lipkách. O tom, že tento objekt je pro úředníky nevhodný, se mluví už mnoho let. Kdysi se dokonce uvažovalo o stěhování do Gayerových kasáren, kde sídlí odbor dopravy.

Nakonec se úředníci a klienti dočkají komfortnějších prostor až nyní. Do objektu by se mohla přestěhovat také část úředníků z hlavní budovy magistrátu, aby uvolnili místo pro chybějící zasedací místnosti, archivy či zázemí pro veřejnost.

Dříve se uvažovalo také o přesunu odboru dopravy, ale ten má nakonec zůstat v sousedních kasárnách. Budovat nové prostory by nebylo efektivní. Do objektu se však mají přesunout Správa nemovitostí Hradec Králové a městská policie, která má ředitelství v Dlouhé ulici a dopravní skupinu v areálu Delen za městskou knihovnou.

„Budova v Dlouhé nám nevyhovuje kapacitně ani rozložením. Je tam jen ředitelství, sklad materiálu, operační středisko a přestupkové oddělení. Byli bychom rádi, kdybychom mohli městskou policii centralizovat, ale zatím nevíme, jaké jsou v objektu prostorové možnosti. Musíme jednotlivá pracoviště dokázat i zabezpečit, protože strážníci pracují s osobními údaji a mají u sebe zbraně a podobně,“ sdělil ředitel městské policie Martin Žďárský. Podle něj se v brzké době chystá prohlídka dotyčných prostor.

Místo i pro školy?

Otázkou zůstává, zda by se měl do objektu přesunout i městský odbor přestupků, který nedávno přesídlil na Eliščino nábřeží. Ve hře je totiž ještě varianta, že magistrát celou budovu neobsadí a určitou část nabídne k dlouhodobému pronájmu, například některé ze soukromých škol, které v Hradci Králové působí. Budov zkolaudovaných pro školství je totiž ve městě dlouhodobě nedostatek.

„Myslím, že by bylo skvělé, kdyby se nám podařilo jim pomoci, aby se ve městě rozšířila nabídka vzdělávání,“ míní Springerová.

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.