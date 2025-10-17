Lepařovo gymnázium v Jičíně otevře první sportovní třídu

Autor: top
  12:51
Nová sportovní třída pro 25 žáků se od září otevře na Lepařově gymnáziu v Jičíně. Ministerstvo školství vyhovělo žádosti Královéhradeckého kraje, který je zřizovatelem školy. Kmenovými sporty budou házená, florbal, judo a lehká atletika.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Do přípravy mladých sportovců se zapojí dlouholetý trenér jičínských házenkářských týmů Petr Babák, florbalová trenérka Anet Jarolímová a trenérským konzultantem bude také olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek. Zakládání sportovních tříd patří mezi priority Královéhradeckého kraje.

Letos se poprvé otevřela na trutnovském gymnáziu. „Vedle Trutnova a Jičína je naším dalším plánem otevřít sportovní třídu gymnázia v Hradci Králové,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro školství Jana Berkovcová (ANO).

Lepařovo gymnázium nabízí čtyřleté a šestileté studium se zaměřením na všeobecné vzdělání, cizí jazyky, přírodní i společenské vědy.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Tisíce autíček, panenek i legendární Tatra 138! Neuvěříte, co všechno ukrývá zámek na Vysočině

Jedinečná expozice autíček a starých hraček soukromého sběratele Radka Bukovského slaví! Už 10 let ji totiž všichni velcí i malí fandové mohou vídat na zámku Příseka na Vysočině, kde v roce 2015...

Metro B o víkendu čeká výluka. V úseku na Černý Most bude navíc vlak pendlovat po jedné koleji

Netradiční provoz zažije v sobotu linka B. Na části trasy metro nepojede vůbec, jinde zase bude pendlovat tam a zpět po jedné koleji. Důvodem jsou práce na rekonstrukci stanice Českomoravská, které...

Nevešli se do auta, tak si střihli, kdo pojede v kufru. Partu vyhmátli strážníci

Do auta pro šest se sedmičlenná partička vracející se z večírku nevešla, tak si dva střihli, kdo si vleze do kufru. Dění na ulici však sledoval operátor českobudějovického kamerového systému a...

17. října 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

Na chytré WC u nového parkoviště si řidiči neodskočí. Proč zůstává mimo provoz?

Svitavy v létě otevřely nový přivaděč do průmyslové zóny s parkovištěm, které řidičům kamionů mělo dát šanci si odpočinout. Jenže hlavní benefit v podobě nových sprch a sociálního zařízení je pro ně...

17. října 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

Česká společnost může zvládat katastrofy lépe než dosud, ukázala studie vědců

Česká společnost může zvládat přírodní katastrofy lépe než dosud. Je k tomu potřeba dlouhodobá spolupráce a komunikace mezi státem, samosprávami, záchrannými...

17. října 2025  12:26,  aktualizováno  12:26

V Děčíně modernizují kamerový systém, využívá 5G síť, investice je 19 mil. Kč

Děčín modernizuje kamerový systém městské policie. Nové technologie využívají 5G síť. Náklady jsou 19 milionů korun. Dotace pokryje 15,6 milionu korun. Všechny...

17. října 2025  12:23,  aktualizováno  12:23

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Generace V opět baví! Přibyla medůza ovládající pubické ochlupení i strážný souložící se zahradním trpaslíkem

Vítejte zpět na Godolkinově univerzitě. Místě, kde se odehrávají temné, brutální, krvavé, místy úchylné a hlavně zábavné věci. Ze světa seriálové Bandy alias The Boys je nám prostřednictvím obrazovek...

17. října 2025

Majitel domu pobodal nájemníky, pak zabil sebe. Policie popsala hrůzu na Rakovnicku

Úterní konflikt v Lužné na Rakovnicku, který vyústil v jednoho mrtvého a dva vážně zraněné, se podle policistů odehrál mezi majitelem domu a jeho dvěma nájemci. Dosavadní vyšetřování odhalilo, že...

15. října 2025  10:12,  aktualizováno  17.10 13:56

Silně opilý šofér se řítil Brnem s proraženými koly. Vezl 83letou matku

V brněnském provozu zaujal minulý pátek ostatní šoféry zvláštní jízdou v autě, které mělo obě levé pneumatiky proražené. Padesátník za volantem měl kromě nich poničený celý levý přední bok vozu a...

17. října 2025  13:52,  aktualizováno  13:52

Vlaky v Kolíně začnou jezdit s omezením v sobotu, potrvá do konce listopadu

Provoz vlaků z Kolína do Velkého Oseka, který stojí od středečního vykolejení nákladní soupravy, obnoví Správa železnic (SŽ) po jedné koleji v sobotu dopoledne. Přerušení provozu ve směru na Kutnou...

17. října 2025  8:02,  aktualizováno  13:51

Cyklostezka Ohře u Dalovic zůstává kvůli nestabilnímu svahu neprůjezdná

Úsek cyklostezky podél Ohře mezi Dalovicemi a Všeborovicemi na Karlovarsku zůstane pro cyklisty uzavřený. Stavba cyklostezky je sice už několik týdnů hotová,...

17. října 2025  12:08,  aktualizováno  12:08

VIDEO: Mladík čmáral fixem na novém nádraží v Bubnech. Poznáte ho?

Policisté pátrají po muži, který během dvou zářijových dnů počmáral několik skleněných tabulí na nedávno otevřeném novém nádraží Praha-Bubny. Způsobil tak škodu za víc než 150 tisíc korun. Za...

17. října 2025  13:42,  aktualizováno  13:42

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nostalgie na železnici

Nezapomenutelný den plný nostalgických vlaků a zajímavého programu pro celou rodinu zažijí v sobotu příznivci železnice. Tento den mohou oslavit výročí 150 let trati Liberec – Černousy jízdami...

17. října 2025  13:42

Obyvatelé kraje si zaslouží bezúhonné vedení, vyzvalo ANO Půtu k rezignaci

Opoziční zastupitelé klubu ANO v Libereckém kraji vyzvali obviněného hejtmana Martina Půtu ze Starostů pro Liberecký kraj k rezignaci. Obyvatelé Libereckého kraje si zaslouží bezúhonné vedení kraje,...

17. října 2025  8:32,  aktualizováno  13:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.