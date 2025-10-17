Lepařovo gymnázium v Jičíně otevře první sportovní třídu

Do přípravy mladých sportovců se zapojí dlouholetý trenér jičínských házenkářských týmů Petr Babák, florbalová trenérka Anet Jarolímová a trenérským konzultantem bude také olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek. Zakládání sportovních tříd patří mezi priority Královéhradeckého kraje.
Letos se poprvé otevřela na trutnovském gymnáziu. „Vedle Trutnova a Jičína je naším dalším plánem otevřít sportovní třídu gymnázia v Hradci Králové,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro školství Jana Berkovcová (ANO).
Lepařovo gymnázium nabízí čtyřleté a šestileté studium se zaměřením na všeobecné vzdělání, cizí jazyky, přírodní i společenské vědy.