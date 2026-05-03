Letní sezóna na horách začala, lanovky v hradeckém kraji přilákaly tisíce lidí

Začátek letní sezony si v horských střediscích v Královéhradeckém kraji nenechaly ujít tisíce lidí. Lanovky se do letního provozu rozjely 1. května nejen v Krkonoších, ale i v Orlických horách, zjistila ČTK z webů a od zástupců areálů. Kromě lanovek mají návštěvníci k dispozici půjčovny kol, koloběžek, atrakce pro děti a další služby.
Do východokrkonošského SkiResortu Černá hora - Pec o prodlouženém víkendu zavítalo okolo 6000 lidí. "Start sezóny ve SkiResortu hodnotíme jako úspěšný. Počasí přálo návštěvě hor po celý prodloužený víkend, panovalo teplé slunečné počasí," řekla dnes ČTK mluvčí SkiResortu Zina Plchová.
V následujících všedních dnech zůstává ve SkiResortu denně otevřená bobová dráha a dětský park Lemurie v Peci pod Sněžkou. Přístupná je denně také Herní krajina Pecka ve Velké Úpě. "Kabinková lanovka Černohorský Express, sedačková lanovka Portášky, dětský park Kabinka i lanové centrum Monkey park se znovu otevřou na prodloužený víkend od pátku 8. května do neděle 10. května," dodala Plchová.
V Krkonoších je jasno až polojasno, později večer od západu bude oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty budou dnes dosahovat v Krkonoších 20 stupňů Celsia, nad 1000 výškových metrů bude do 16 stupňů.
V největším krkonošském středisku Špindlerův Mlýn měli návštěvníci o víkendu, včetně pátku 1. května, k dispozici sedačkovou lanovku na Medvědín. Nejsilnějším dnem z pohledu návštěvnosti na lanovce byla podle zástupce špindlerovského areálu Jakuba Hanuše sobota s téměř 2000 lidí.
"Skiareál Špindlerův Mlýn má za sebou vydařený vstup do začátku letní sezóny. Na lanovku Medvědín si od pátku do neděle našlo cestu celkem kolem 3500 návštěvníků. Vysoké návštěvnosti střediska přispěla i prvomájová akce Vezmi lásku do Špindlu pořádaná v centru města, ke které se připojila řada místních subjektů se svými službami, včetně zvýhodněných nabídek ve vybraných hotelech či restauracích," sdělil Hanuš.
K dispozici měli návštěvníci areálu také půjčovnu elektrokol, terénních koloběžek nebo elektrických vozítek. "Slunečné počasí vybízelo k občerstvení v panoramatické Restauraci Medvědín 1235 u výstupní stanice lanovky," dodal Hanuš.
Lanovka Medvědín pojede po zbytek května v režimu pátek až neděle od 09:00 do 16:00. Od června se přidá do provozu druhá lanovky Svatý Petr - Pláň. V denním provozu je od pátku také lanovka na Sněžku v Peci pod Sněžkou.
V Orlických horách se lidé o prodlouženém víkendu mohli nechat vyvést na hřebeny lanovkou v Orlickém Záhoří, Deštném a Říčkách. I tam budou lanovky v následujících týdnech v provozu o víkendech.
Podle zástupců Asociace horských středisek (AHS) ČR, která sdružuje desítky horských středisek, zástupců horských měst, obcí a dalších institucí a firem, jsou středobodem letních hor atrakce navázané na lanovky, jako jsou rozhledny, dětské parky či bobové dráhy. Stále využívanější jsou lanovky u cyklistů. V posledních letech letní návštěvnost horských středisek mírně roste.