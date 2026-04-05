Letní tábory v hradeckém kraji jsou téměř plné, ceny vzrostly jen mírně

Zájem o letní dětské tábory v Královéhradeckém je letos vyšší než v minulých letech. Jsou obsazené zpravidla z více než 80 procent, někde zbývají poslední volná místa. Pokud některé tábory podražily, tak jen mírně, o stokoruny. Provozovatelé nepředpokládají, že by se krize na Blízkém východě a s ní spojené rostoucí ceny energií dodatečně promítly do cen táborů, vyplynulo z ankety ČTK. Rodiče častěji posílají své děti na příměstské tábory, na kterých děti nenocují.
Cena za týdenní pobytový dětský tábor v Královéhradeckém kraji se pro sezonu 2026 nejčastěji pohybuje v závislosti na typu ubytování či zaměření v rozmezí od 3000 do 6000 korun. Příměstské tábory lze sehnat v kraji levněji, pod 3000 korun za pět dní.
"Zájem o letošní letní dětské tábory je extrémní, velmi rychle se naplnily. Třeba můj tábor byl obsazen za 20 hodin, co jsem jej vyhlásil, bylo to v lednu," řekl ČTK Jan Navrátil z Rady dětí a mládeže Královéhradeckého kraje. Rada zastřešuje v kraji okolo 35 organizací, které pořádají na 40 běhů pro více než tisícovku dětí.
"Loni touto dobou byla obsazenost táborů okolo 80 procent. Letos máme hodně malých dětí, kteří jedou na tábor poprvé," řekl ČTK Navrátil.
Ceny za týdenní pobyt na pobytových táborech, které rada zastřešuje, se letos pohybují v průměru okolo 3050 korun, uvedl Navrátil. Cena se odvíjí od typu ubytování, vybavení, nabídce služeb a zaměření tábora. "Ceny zůstávají zhruba na stejné úrovni jako loni. Nepředpokládám, že by se rostoucí ceny energií dodatečně promítly do cen táborů. Pokud budou ceny pohonných hmot dál růst, rodiče si maximálně připlatí za dopravu, ale to je stále otevřené," řekl ČTK Navrátil.
Podle něj se v kraji nabídka v posledních letech ztenčuje, táborů mírně ubývá. Podotkl, že to může být i tím, že klesá počet mladých lidí, kteří jsou ochotni dělat hlavního vedoucí tábora či se podílet na přípravě či jeho chodu. "Dvacátníky je stále těžší přesvědčit, aby dělali hlavního vedoucího, nechtějí mít zodpovědnost. Také konkurence na vyplnění volného času je pro mladé dnes obrovská," řekl ČTK Navrátil.
Tematicky zaměřené tábory, třeba na jazyky či sport, jsou v současnosti již standardem. "Zájem je ale také o klasicky zaměřené tábory, o ně zájem rozhodně neklesá," řekl ČTK Navrátil.
Poslední volná místa zbývají také na tábory organizované náchodským Střediskem volného času Déčko nebo Střediskem volného času (SVČ) Trutnov. "Obsazenost je z více než 90 procent, větší zájem je o ty příměstské. Zájem je srovnatelný s minulými lety. Zdražovali jsme jen mírně, u pětidenních příměstských táborů na 3200 korun z loňských 2900 korun. Třináctidenní pobytový tábor u nás vyjde na 6500 korun," řekl ČTK ředitel SVČ Trutnov Josef Khol.
Podle ředitelky náchodského Déčka Kateřiny Hiebschové tábory u nich podražily asi o pět procent. "Zájem je mírně vyšší než loni. Příměstské tábory jsou plné z 85 procent. Také pobytové tábory máme plné z více než 80 procent. Zásadně vyšší zájem máme o příměstské tábory," řekla ČTK Hiebschová. Cena za týdenní turnus pobytového tábora je v náchodském Déčku od 3900 do 4700 korun v závislosti na typu ubytování a specializaci. "Příměstský tábor máme za 2200 korun na pět dní," dodala Hiebschová.
Dražší jsou zpravidla tábory se specializací, například týdenní turnus pobytového modelářsko-kreativního tábora v Českém ráji vychází na více než 6000 korun nebo pro děti se speciálními potřebami (ADHD) přes 4500 korun.