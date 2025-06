Zdejší starostové o rekonstrukci usilovali deset let. Než se dočkali, na kraji se vystřídali čtyři hejtmani. Projekt přes všechny komplikace spěje ke konci, což je úleva pro motoristy i pro místní.

Silnice III. třídy z Hajnice do Maršova u Úpice a Libňatova, odkud pokračuje do Havlovic a Úpice, byla léta plná děr, výmolů a provizorních záplat, což znemožňovalo jet povolenou padesátkou.

Komunikaci postavenou po 2. světové válce silničáři jen flikovali. Trpěla auta, ale i místní, většina jejich rodinných domů v obou vesnicích stojí právě podél ní.

„Před domem byla velká díra. Když jel dolů traktor se siláží, vždycky to bouchlo, což jsme slyšeli až v podkroví, kde máme ložnici,“ říká libňatovský chalupář Manfred Widenský, který na terase s výhledem na zánovní silnici právě pije kávu. „Největší rozdíl je ráno. Teď když lidé jedou do práce, vůbec je není slyšet.“

Současný starosta Libňatova Jaroslav Pich (nestraník) už v roce 2015, tehdy ještě coby neuvolněný místostarosta, inicioval petici, kterou podepsaly stovky místních. Signatáři vyzvali kraj, aby žalostný stav začal řešit.

„Dlouhé roky se tady o tom jen mluvilo. Když jsem se v roce 2014 stal zastupitelem, řekl jsem si, že tohle je jedna z věcí, o kterou se chci postarat. Bylo to ostudné,“ vypráví starosta.

Tehdejší hejtman Lubomír Franc (ČSSD) předpokládal rekonstrukci v roce 2016 nebo 2017, nic se však nedělo. Teprve v roce 2017 se začala rodit projektová dokumentace. Ukázalo se, že nestačí pouze vyměnit kryt vozovky, ale i konstrukční vrstvy. Projekt byl hotov v roce 2020. Opravy kilometrového úseku tankodromu se Libňatov dočkal v roce 2022, o dva roky později následovala první část vozovky v Maršově, kde stavaři pokračují.

Stovky telefonátů

Během čtyř let se opraví pět kilometrů silnice. Pro místní to je obrovská úleva.

„Nedá se to srovnávat. Každý pozná, jestli jede po krásné asfaltce, nebo po tankodromu. Jsme malá obec, a když má takovou cestu, je tc super. Je dobře, že oprava pokračuje z Maršova k Hajnici, protože tam se skoro nedalo projet,“ uvádí TomᚠVašata, jenž tak jako většina Libňatovských bydlí u silnice.

Hejtmanství zároveň rekonstruuje mosty. Loni v létě navzdory velkým komplikacím byl u libňatovskéhc obecního úřadu postaven nový za 10 milionů korun. Firma v červnu zbourala starý most, ale staveniště opustila. Kvůli chybám bylo nutné přepracovat projektovou dokumentaci. Stavba tři měsíce stála, motoristé uzavřený úsek zdlouhavě objížděli přes Hajnici a Radeč.

Pro Jaroslava Picha to byly nejt잚í chvíle za sedm let starostování: „Neustále jsem řešil stížnosti, dávali to za vinu obci. Nechápali, proč je uzavírka, když se nestaví. Byly to stovky telefonátů.“ Nový most otevřeli loni v listopadu.

Kraji zbývá dokončit poslední 2,3 kilometru dlouhý úsek silnice ze středu Maršova u Úpice ke křižovatce v Hajnici. Ten byl v nejhorším stavu. Obec chce přítomnost stavební techniky využít pro úpravu veřejných prostranství.

„Plochy před kulturním domem a obecním úřadem přímo navazují na silnici a jsou v žalostném stavu. Chceme se dohodnout s investorem na jejich rekonstrukci, kterou by zaplatila obec,“ uvádí starostka Maršova Monika Sacherová (nestraník).

Dělníci zároveň zbourají stávající most a postaví nový. Práce vyjdou na téměř sto milionů korun. Úplná uzavírka potrvá do poloviny listopadu. „Dokončovací práce budou pravdě podobně pokračovat na jaře 2026, ale už bez dopravního omezení,“ dodává starostka.

Na to, že v obou vesnicích dohromady žije 600 obyvatel, je provoz na krajské komunikaci dosti silný. „Nezdá se to, ale Libňatovem denně projede 2 500 aut,“ připomíná Jaroslav Pich.

Lidé z Náchodska tudy míří za prací do továren v Úpici a Trutnově, z Trutnovska zase přes Libňatov jezdí do automobilky Kvasinách na Rychnovsku.