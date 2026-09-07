Lidé v H.Králové mohou mít od radnice 2000 Kč na nákupy, město na to dá 3,6 mil.

Autor: ČTK
  17:28aktualizováno  17:28
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Obyvatelé Hradce Králové mohou získat od radnice až 2000 korun, které budou moci využít k částečné úhradě nákupů zboží či aktivit pro děti u místních podnikatelů. Město na projekt, který má podpořit místní podnikatele, vyčlenilo 3,6 milionu korun. Registrace zájemců do programu začala dnes, uvedla radnice. Cílem projektu, který již funguje v jiných městech v ČR, je oživení lokální ekonomiky. Příspěvek získají nejdříve zaregistrovaní. Hradecká opozice projekt kritizuje.

V loňském prvním ročníku město na projekt vyčlenilo 1,8 milionu korun, jeden člověk s bydlištěm v Hradci Králové mohl získat 1000 korun. Příspěvek loni získalo prvních 1800 zaregistrovaných, na dalších 279 zájemců se nedostalo. Takzvané correnty jim pokryly vždy polovinu hodnoty nákupu, například při platbě 500 korun zákazník zaplatil 250 korun a zbytek pokryl kreditem v podobě 250 correntů. Z dotace lidé utratili 1,3 milionu korun, nevyčerpaný půlmilion korun se vrátil do rozpočtu.

Letos radnice dotaci zvýšenou na 3,6 milionu korun rozdělila do dvou projektů. U prvního půjde jako loni o nákup zboží či služeb u místních obchodníků. U druhého projektu budou moci zájemci použít peníze od města na úhradu kroužků, sportovních aktivit či táborů pro děti nebo na nákup potřeb pro děti a mladistvé do 18 let věku. Zájemce se může zaregistrovat do obou částí.

Registrace potrvá ode dneška do 20. června příštího roku, stejně jako možnost platit correnty. Registrovat se může každý obyvatel města starší 18 let, který nemá dluhy vůči městu, státu a veřejnoprávním institucím.

Na straně podnikatelů je v sekci zboží a služeb zatím zaregistrováno 55 subjektů, v sekci dětských aktivit 28. Systém pro město provozuje pražská společnost CorCo System za provizi sedm procent.

Hradecká opozice projekt v minulosti kritizovala. Podle opozičního hnutí ANO může projekt křivit trh a zvýhodňovat některé obchodníky. Vedení města si za projektem stojí. "Je to podpora lokální ekonomiky, která v Hradci Králové stagnuje. Má to pákový efekt," uvedl náměstek primátorky Lukáš Řádek (TOP 09).

Projekty systémem Corrency na podporu lokálních ekonomik už zkoušely samosprávy v Kyjově, v Praze 1, Aši, Lovosicích či Chotěboři. V současnosti fungují v Hranicích, Jeseníku nebo Kadani.

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