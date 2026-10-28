Lidé v H. Králové protestovali proti změnám financování veřejnoprávních médií

Lidé dnes vpodvečer v Hradci Králové protestovali proti vládou plánovaným změnám financování veřejnoprávních médií. Demonstranti zaplnili prostranství před kongresovým centrem Aldis, v němž sídlí regionální redakce České televize (ČT). Pořadatelem protestu byl královéhradecký spolek Milion chvilek, který počet přítomných odhadl na stovky. Obdobné protesty se dnes konaly i v Brně a v Plzni. Vládní politici připravované kroky hájí, ohrožení nezávislosti médií podle nich nehrozí.
Hradecká demonstrace začala v 16:36. Pořadatelé tímto časem připomněli sobotní hlasování ve Sněmovně v 04:36, kterým vládní koalice ANO, SPD a Motoristů poslala do druhého čtení návrh na zrušení rozhlasového a televizního poplatku a převedení financování ČT a Českého rozhlasu (ČRo) na státní rozpočet.
Řečníci před Aldisem vládní záměr kritizovali. "Vláda dělá kroky, které nás vedou do nesvobody," prohlásila Radka Hübnerová ze Sítě aktivních občanů Hradce Králové. S poděkováním za podporu vystoupil ředitel studií ČRo v Hradci Králové a Pardubicích Jiří Kánský. "Věřím, že nás pochopíte, když budeme 3. listopadu stávkovat," uvedl.
Lidé si na shromáždění přinesli české vlajky a protestní transparenty, například s hesly "Zlu se neustupuje" nebo "Ruce pryč od médií veřejné služby". Někteří lidé měli na hlavách večerníčkovské čepice z novin. Zhruba po hodině demonstrující protest zakončili zpěvem české hymny.
Již v úterý odpoledne v Hradci Králové proti změnám financování veřejnoprávních médií protestovali studenti hradecké univerzity. Před budovou filozofické fakulty v centru města se sešlo přes 200 lidí.