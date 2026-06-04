Lidé v Hradci Králové navrhli do participativního rozpočtu 50 projektů, loni 54

Lidé ve stotisícovém Hradci Králové přihlásili do třetího ročníku participativního rozpočtu 50 projektů, loni jich podali 54 a předloni 49. Radnice na nápady obyvatel pro letošní rok opět vyčlenila deset milionů korun. Návrhy mohli lidé podávat od začátku dubna prostřednictvím webu www.probudhradec.cz, uvedla dnes radnice.
Projekty radnice dělí na dvě kategorie. Do takzvaných malých projektů s náklady do 500.000 korun lidé letos podali 28 návrhů. Do kategorie projektů s náklady do dvou milionů korun radnici přišlo 22 návrhů. "Hradečané by uvítali například další dětská hřiště, knihoboxy na knížky, komunitní zahrady či antistresový box," uvedl náměstek primátorky pro rozvoj města Lukáš Řádek (TOP 09).
Radnice nyní návrhy posoudí. O projektech, které splní kritéria, budou lidé v říjnu hlasovat. Loni z 54 projektů splnilo podmínky pro zařazení do hlasování 16 návrhů. Lidé loni vybrali například vybudování cyklistického pumptracku ve čtvrti Svinary, obnovu historického schodiště na Kopec sv. Jana, obnovu posezení na Biřičce, pořízení laviček do lesoparku na Moravském Předměstí nebo obnovu hřiště v ulici Na Výsluní.
Participativní rozpočty, z nichž město hradí projekty navržené obyvateli, zavedlo v minulých letech v Královéhradeckém kraji více měst. Například Trutnov, Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Smiřice. Nejvíce peněz do něj dává Hradec Králové. Trutnov letos částku zvedl o polovinu na 1,5 milionu korun.