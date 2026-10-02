Lidé v Hradci Králové vybírají v participativním rozpočtu ze 13 návrhů

Autor: ČTK
  14:10aktualizováno  14:10
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Lidé ve stotisícovém Hradci Králové mohou letos v takzvaném participativním rozpočtu vybírat ze 13 návrhů. Čtvrtinu z nich tvoří dětská hřiště. Hlasování začalo ve čtvrtek a potrvá do 31. října, uvedl dnes magistrát. Opět na něj vyčlenil deset milionů korun. Participativní rozpočet, do nějž projekty ke zlepšení života ve městě navrhují občané, město letos organizuje potřetí. Loni lidé vybírali z 16 projektů a předloni z 21. Letos lidé rozpočtu navrhli 50 projektů, loni jich podali 54.

Projekty radnice opět rozdělila do dvou kategorií. Do takzvaných malých projektů s náklady do 500.000 korun lidé letos podali 28 návrhů, z nichž se po odborném posouzení radnicí do hlasování dostalo osm. Do kategorie velkých projektů s náklady do dvou milionů korun radnici přišlo 22 návrhů a nyní se hlasuje o pěti. Na malé projekty dá radnice v souhrnu čtyři miliony korun, na velké šest milionů korun.

Z pěti velkých projektů se tři týkají oprav, rozšíření a vybudování dětských hřišť ve čtvrtích Slezské Předměstí, Farářství a Nový Hradec Králové. Dva projekty řeší úpravu asfaltových ploch pro sportování ve čtvrtích Pouchov a Malšovice.

V kategorii malých projektů lidé hlasují o stavbě závěsného kuželníku v Habrmanově ulici, dřevěné kuličkové dráhy v městských lesích, o doplnění mobiliáře na Tylově nábřeží, stavbě oplocení tenisového kurtu v Roudničce či obnově dřevěné zvoničky ve Svobodných Dvorech. Vyslovit se mohou i k pořízení piana do podchodu Karla IV., výsadbě stromů ve Svobodných Dvorech a k instalaci pontonu pro plavce na rybníku Biřička.

"Po zkušenostech z předchozích ročníků jsme zároveň zpřesnili pravidla i prověřování návrhů tak, aby se do hlasování dostávaly projekty, které jsou skutečně realizovatelné. Teď už je rozhodnutí na lidech," uvedl k letošnímu rozpočtu náměstek primátorky pro rozvoj města Lukáš Řádek (TOP 09).

Debaty v minulých týdnech v Hradci Králové vyvolal projekt Zelené srdce Hradce Králové, který byl jedním z vítězných velkých projektů participativního rozpočtu z roku 2024. Proti odhadu navrhovatelky se náklady na jeho pořízení dostaly z necelých dvou milionů korun na 3,5 milionu korun a zastupitelé města záměru na srpnovém zasedání peníze přidělit odmítli. Po úpravě a snížení nákladů na 2,4 milionu korun zastupitelé 29. září projektu peníze přidělili. Zelené srdce bude v Šimkových sadech, jde o vybudování květinové a relaxační zahrady s dřevěným pódiem a pergolou a zavlažovaným trávníkem.

Participativní rozpočty, z nichž město hradí projekty navržené obyvateli, zavedlo v minulých letech v Královéhradeckém kraji více měst. Například Trutnov, Dvůr Králové nad Labem, Hořice či Smiřice. Nejvíce peněz do něj dává Hradec Králové. Trutnov letos částku zvedl o polovinu na 1,5 milionu korun.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Odchod z Primy ho nakopl. Honza Dědek promluvil o nové televizi i otcovství po padesátce

Honza Dědek se dlouhodobě věnuje především rozhovorům a hudbě.

Honza Dědek má za sebou mimořádně turbulentní období. Během posledního roku a půl se stal poprvé otcem, oslavil 15 let své talkshow 7 pádů Honzy Dědka a prošel zásadním pracovním restartem ‒ po...

Pražané vzali Průmyslový palác útokem. Vstupenka za 91 korun už není k mání ani jedna

Znovuotevření průmyslového paláce (24. září 2026)

Průmyslový palác se po letech rekonstrukce brzy otevře veřejnosti. Kdo chtěl být mezi prvními, mohl si koupit komentovanou prohlídku za symbolických 91 korun. Zájem byl ale tak velký, že všechny...

Smíchov čeká velká tramvajová výluka, 6 linek změní trasu. Jak to bude s náhradní autobusy?

Pro náhradní autobusy vznikne dočasná zastávka v Bozděchově ulici.

Smíchov čeká tramvajová výluka, která potrvá déle než dva týdny. Kvůli instalaci železničního mostu nepojedou od 3. října 2026 spoje mezi Na Knížecí a Smíchovským nádražím. Šest linek změní trasu,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nejvyšší stavba Česka zmizí. Stožáry čeká odstřel, rekord se přesune na západ Česka

Liblice

Ještě několik týdnů budou stát nad středočeskou krajinou dvě věže, které drží jeden český výškový rekord. Vysílač Liblice B tvoří dva 355 metrů vysoké stožáry. Jsou nejvyššími stavbami v Česku a...

Letecký obr se vrací do Prahy! Airbus A380 přiveze i luxusní novinku pro cestující

Airbus A-380 v barvách společnosti Emirates nad letištěm Paris-Charles de Gaulle

Na Ruzyni se vrací pořádný obr. Milovníci letadel si mohou do kalendářů zakroužkovat čtvrtek 1. října 2026. Na pravidelnou linku mezi Prahou a Dubají se po několikaměsíční pauze vrací Airbus A380,...

Brutální útok v Teplicích. Napadený musel na operaci, policie obvinila mladistvé

ilustrační snímek

Až téměř po roce padla obvinění v případu bitky, která se odehrála loni v listopadu před restaurací U Veselého mandlu v Kollárově ulici v Teplicích. Na místě tehdy došlo k hromadnému...

3. října 2026  14:22,  aktualizováno  14:22

Sklad budoucnosti: Geekplus a LPP Logistics mění maloobchodní logistiku pomocí inteligentní automatizace

3. října 2026  14:19

Zamykání Lužnice v Suchdole na Jindřichohradecku nepřekazilo ani sucho

ilustrační snímek

Vodáci dnes v Suchdole nad Lužnicí na Jindřichohradecku ukončili sezonu. Při tradičním, už 46. ročníku Zamykání Lužnice u vodácké základny symbolicky otočili v...

3. října 2026  11:44,  aktualizováno  11:44

V Praze 5, Smíchově v době od 3.10. do 18.10.2026 platí výluka tramvají mezi stanicemi Na Knížecí až Smíchovské nádraží, kdy na této trase jezdí BUS č. X12 a naopak tramvaje č. 32 a č. 40 obstarávají...

vydáno 3. října 2026  13:09

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Chatbot není člověk, který by o vás měl skutečný zájem, varuje expertka

Adéla Švestková je psycholožka a výzkumnice. Působí na Fakultě sociálních...

Umělá inteligence už dětem a dospívajícím neslouží jen k vypracování úkolů a hledání informací. Část mladých se chatbotům svěřuje také se svými problémy a hledá u nich psychickou podporu. Výsledky...

3. října 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Lidé si pochodem z Trutnova na Hrádeček připomněli výročí narození Václava Havla

ilustrační snímek

Kolem čtyř desítek lidí dnes dopoledne vyrazilo na pochod z Trutnova na Hrádeček, aby si připomnělo letošní 90. výročí narození bývalého československého a...

3. října 2026  11:27,  aktualizováno  11:27

Dvě tragické nehody: zemřela 20letá žena a řidič po nárazu do stavebního stroje

ilustrační snímek

Ve středních Čechách v sobotu při nehodách zemřeli dva lidé. Na dálnici D10 u Mladé Boleslavi nepřežil řidič náraz do stavebního stroje, spolujezdkyně utrpěla vážné zranění. Při další nehodě u...

3. října 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Muzeum umění Olomouc po víkendu uzavře Zdíkův palác, končí také dvě výstavy

ilustrační snímek

Během tohoto víkendu mají lidé poslední možnost navštívit letos Zdíkův palác v areálu Arcidiecézního muzea Olomouc. Historická památka se na zimní období...

3. října 2026  10:34,  aktualizováno  10:34

Ústecká univerzita má laboratoře pro výzkum hospodaření se surovinami

ilustrační snímek

Ústecká univerzita zprovoznila nové Centrum pokročilých analytických technik se specializovanými laboratořemi, kde budou vědci se studenty mimo jiné zkoumat...

3. října 2026  10:15,  aktualizováno  10:15

Smíchovské nádraží

vydáno 3. října 2026  11:36

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

V Praze 1 na Starém Městě jsou přemnoženi holubi.

vydáno 3. října 2026  11:36

Policejní zákrok na „ilegálním“ tuningovém srazu: stovky přestupků a sebraný řidičák

Stovky aut se v pátek večer sjely na tuningovém srazu na parkovišti u...

Na tuningovém srazu na parkovišti u hypermarketu Globus v pražských Čakovicích a následně také na Zličíně se podle odhadu policie sjelo až 1000 aut a 2500 lidí. Policie nezaznamenala žádné zásadní...

3. října 2026  11:12,  aktualizováno  11:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.