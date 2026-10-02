Lidé v Hradci Králové vybírají v participativním rozpočtu ze 13 návrhů

Lidé ve stotisícovém Hradci Králové mohou letos v takzvaném participativním rozpočtu vybírat ze 13 návrhů. Čtvrtinu z nich tvoří dětská hřiště. Hlasování začalo ve čtvrtek a potrvá do 31. října, uvedl dnes magistrát. Opět na něj vyčlenil deset milionů korun. Participativní rozpočet, do nějž projekty ke zlepšení života ve městě navrhují občané, město letos organizuje potřetí. Loni lidé vybírali z 16 projektů a předloni z 21. Letos lidé rozpočtu navrhli 50 projektů, loni jich podali 54.
Projekty radnice opět rozdělila do dvou kategorií. Do takzvaných malých projektů s náklady do 500.000 korun lidé letos podali 28 návrhů, z nichž se po odborném posouzení radnicí do hlasování dostalo osm. Do kategorie velkých projektů s náklady do dvou milionů korun radnici přišlo 22 návrhů a nyní se hlasuje o pěti. Na malé projekty dá radnice v souhrnu čtyři miliony korun, na velké šest milionů korun.
Z pěti velkých projektů se tři týkají oprav, rozšíření a vybudování dětských hřišť ve čtvrtích Slezské Předměstí, Farářství a Nový Hradec Králové. Dva projekty řeší úpravu asfaltových ploch pro sportování ve čtvrtích Pouchov a Malšovice.
V kategorii malých projektů lidé hlasují o stavbě závěsného kuželníku v Habrmanově ulici, dřevěné kuličkové dráhy v městských lesích, o doplnění mobiliáře na Tylově nábřeží, stavbě oplocení tenisového kurtu v Roudničce či obnově dřevěné zvoničky ve Svobodných Dvorech. Vyslovit se mohou i k pořízení piana do podchodu Karla IV., výsadbě stromů ve Svobodných Dvorech a k instalaci pontonu pro plavce na rybníku Biřička.
"Po zkušenostech z předchozích ročníků jsme zároveň zpřesnili pravidla i prověřování návrhů tak, aby se do hlasování dostávaly projekty, které jsou skutečně realizovatelné. Teď už je rozhodnutí na lidech," uvedl k letošnímu rozpočtu náměstek primátorky pro rozvoj města Lukáš Řádek (TOP 09).
Debaty v minulých týdnech v Hradci Králové vyvolal projekt Zelené srdce Hradce Králové, který byl jedním z vítězných velkých projektů participativního rozpočtu z roku 2024. Proti odhadu navrhovatelky se náklady na jeho pořízení dostaly z necelých dvou milionů korun na 3,5 milionu korun a zastupitelé města záměru na srpnovém zasedání peníze přidělit odmítli. Po úpravě a snížení nákladů na 2,4 milionu korun zastupitelé 29. září projektu peníze přidělili. Zelené srdce bude v Šimkových sadech, jde o vybudování květinové a relaxační zahrady s dřevěným pódiem a pergolou a zavlažovaným trávníkem.
Participativní rozpočty, z nichž město hradí projekty navržené obyvateli, zavedlo v minulých letech v Královéhradeckém kraji více měst. Například Trutnov, Dvůr Králové nad Labem, Hořice či Smiřice. Nejvíce peněz do něj dává Hradec Králové. Trutnov letos částku zvedl o polovinu na 1,5 milionu korun.