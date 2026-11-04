Lidé v Hradci Králové vybrali v participativním rozpočtu především dětská hřiště

Lidé v Hradci Králové vybrali pro třetí ročník takzvaného participativního rozpočtu především vybudování a obnovu dětských hřišť. Podporu od města dostane deset projektů, které lidé pro zlepšení života ve městě navrhli. O vítězných návrzích lidé rozhodli hlasováním, uvedl dnes magistrát. Na participativní rozpočet, který má název Pro(buď) Hradec, opět vyčlenil deset milionů korun.
V kategorii takzvaných velkých projektů s dotací až dva miliony korun na jeden projekt lidé vybrali obnovu, rozšíření a vybudování dětských hřišť ve čtvrtích Slezské Předměstí, Farářství a Nový Hradec Králové.
Peníze v kategorii malých projektů s náklady do 500.000 korun na jednu akci dostane sedm staveb. Nejvíce hlasů získalo postavení dřevěné kuličkové dráhy u Rytířského hradiště v městských lesích. Dalšími jsou výsadba stromů ve Svobodných Dvorech, stavba závěsného kuželníku v Habrmanově ulici, doplnění mobiliáře na Tylově nábřeží, obnova dřevěné zvoničky ve Svobodných Dvorech, pořízení piana do podchodu Karla IV. a instalace pontonu pro plavce na rybníku Biřička.
"Vítězné návrhy nyní postoupí do fáze příprav. Ještě letos se chceme sejít s jejich navrhovateli, příslušnými odbory magistrátu a městskými organizacemi, abychom společně prošli konkrétní možnosti realizace a domluvili další postup," uvedl náměstek primátorky pro rozvoj Lukáš Řádek (TOP 09). Se stavbou prvních návrhů by město chtělo začít příští rok.
Hradečtí letos do participativního rozpočtu navrhli 50 projektů, loni jich podali 54. Po odborném posouzení radnicí se jich do hlasování letos dostalo 13, meziročně o tři méně.
Debaty nedávno vyvolal projekt Zelené srdce Hradce Králové, který byl jedním z vítězných velkých projektů participativního rozpočtu z roku 2024. Proti odhadu navrhovatelky se náklady na jeho pořízení dostaly z necelých dvou milionů korun na 3,5 milionu korun a zastupitelé města záměru na srpnovém zasedání peníze přidělit odmítli. Po úpravě a snížení nákladů na 2,4 milionu korun zastupitelé 29. září projektu peníze přidělili. Zelené srdce bude v Šimkových sadech, jde o vybudování květinové a relaxační zahrady s dřevěným pódiem, pergolou a zavlažovaným trávníkem.
Participativní rozpočty, z nichž město hradí projekty navržené obyvateli, zavedlo v minulých letech v Královéhradeckém kraji více měst. Například Trutnov, Dvůr Králové nad Labem, Hořice či Smiřice. Nejvíce peněz do něj dává Hradec Králové. Trutnov letos částku zvedl o polovinu na 1,5 milionu korun.