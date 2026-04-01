Lidé v Hradci mohou dávat návrhy do participativního rozpočtu, je v něm 10 mil.

Lidé v Hradci Králové mohou ode dneška navrhovat různé stavby a projekty do třetího ročníku participativního rozpočtu. Radnice na nápady obyvatel pro letošní rok opět vyčlenila deset milionů korun. Návrhy mohou lidé podávat prostřednictvím městského webu do 31. května. O návrzích k realizaci rozhodnou obyvatelé v říjnu hlasováním. Participativní rozpočty má v Královéhradeckém kraji řada měst, Hradec Králové do něj dává největší částku.
Do návrhů a hlasování se může zapojit každý, kdo ve městě pracuje, studuje nebo bydlí a je starší 15 let. Každý může podat maximálně dva návrhy, které radnice následně posoudí. O projektech, které splní kritéria, se bude hlasovat na internetu.
"Každý projekt musí být veřejnosti dostupný zdarma po většinu dne, neměl by vyžadovat dodatečné náklady ani zásahy do dopravní infrastruktury nebo do vybraných městských parků," uvedl náměstek primátorky pro rozvoj města Lukáš Řádek (TOP 09). Stavba či instalace musí vzniknout na pozemcích města.
Šest milionů korun radnice opět vyčlenila na takzvané velké projekty, jejichž předpokládané náklady jsou od 500.000 do dvou milionů korun. Čtyři miliony korun si rozdělí finančně méně náročné projekty s náklady do půl milionu korun. Malé projekty by mělo město postavit do dvou let od ukončení hlasování, velké projekty do tří let.
Loni Hradečtí do participativního rozpočtu navrhli 54 projektů, podmínky pro zařazení do hlasování jich splnilo 16. Lidé hlasováním vybrali například vybudování cyklistického pumptracku ve čtvrti Svinary, obnovu historického schodiště na Kopec sv. Jana, obnovu posezení na Biřičce, pořízení laviček do lesoparku na Moravském Předměstí nebo obnovu hřiště v ulici Na Výsluní.