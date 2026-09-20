Lidé v Hrádku na Hradecku budou v referendu rozhodovat o převzetí kostela

Lidé v Hrádku na Hradecku budou v říjnu v referendu rozhodovat o převzetí kostela svatého Jiří od římskokatolické církve. Podle vedení Hrádku má obec lepší možnosti než církev při získání peněz z různých dotací na opravu a zachování památkově chráněného kostela. Protože jde o závažné majetkové rozhodnutí, vypsala obec k věci referendum. ČTK to řekla starostka Hana Ročková (nezávislá).
Referendum se bude konat souběžně s komunálními a senátními volbami 9. a 10. října. Hrádečtí v něm budou odpovídat na otázku "Souhlasíte s tím, aby kostel sv. Jiří v Hrádku přešel do majetku obce Hrádek?".
Převod kostela, který není ve špatném stavu, by byl bezúplatný. Církev, která na zachování kostela nemá podle starostky dost kapacit, by v něm mohla dál konat své obřady. Obec se 190 obyvateli má představu, že by se v kostele mohly pořádat různé společenské a kulturní akce, koncerty, výstavby, vánoční setkání a svatby.
Na obec, jejíž příjmy letos činí asi 4,3 milionu korun, by v případě převodu přešly běžné provozní náklady, jako jsou elektřina či pojištění s odhadovanými výdaji v tisících korun ročně. Přilehlý hřbitov již obec vlastní. Starostka připomněla, že lidé z obce se v minulosti podíleli na opravě fasády kostela, na opravě střechy a okenic a na opravách po vloupání.
Historie kostela sahá do poloviny 14. století. Nynější jednolodní stavba v raně barokním slohu je z konce 17. století a stojí na místě původního dřevěného kostela. Opravou kostel prošel v roce 1891, památkovou ochranu má od roku 1958.