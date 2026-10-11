Lidé v Maršově u Úpice v referendu odmítli stavbu větrných elektráren

Obyvatelé Maršova u Úpice na Trutnovsku v referendu odmítli stavbu větrných elektráren v katastru obce. Referendum je platné a závazné. Výsledky referenda, které se konalo v pátek a v sobotu souběžně s obecními a senátními volbami, obec zveřejnila na webu. Podnětem pro vyhlášení referenda byla petice proti stavbě větrných elektráren.
Lidé v referendu odpovídali na dvě otázky, a to zda mají orgány obce podniknout veškeré kroky k zamezení stavby elektráren na jejím území a zda má zastupitelstvo obce podniknout veškeré kroky k tomu, aby územní plán neumožňoval stavbu větrných elektráren na území obce.
K referendu přišlo 116 ze 154 voličů, volební účast tedy činila 75,32 procenta. Na první otázku odpovědělo kladně 77 lidí, což představovalo 66,38 procenta z hlasujících. Na druhou otázku dalo kladnou odpověď 76 hlasujících, tedy 65,52 procenta. Referendum je závazné, pokud pro rozhodnutí hlasuje nadpoloviční většina těch, kteří se referenda zúčastní. Zároveň to musí být alespoň 25 procent všech oprávněných voličů v seznamech.
Původně obec vzhledem k dodržení potřebných lhůt pro organizaci referenda uvažovala o jeho posunutí na jiný termín. Zastupitelé obce však ve čtvrtek na mimořádném jednání přichystané referendum zrušit odmítli a potvrdili tím původní termín v pátek a v sobotu.
Se záměrem postavit v obci větrné elektrárny loni postupně přišly společnosti ČEZ a NOHO Energy. Vedení obce jejich nabídky, které počítaly s výstavbou jednoho až tří větrníků, odmítlo. Podle starostky Moniky Sacherové (nestr.) především nechtělo rozdělovat lidi v obci kvůli jednomu projektu. Také nechtělo činit rozhodnutí, které by mělo významný přesah do dalšího volebního období.
Katastr obce nespadá do státem vyhlášených akceleračních zón, které umožňují rychlejší povolování větrníků.