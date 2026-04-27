Lidé v Trutnově mohou v participativním rozpočtu vybírat z devíti návrhů

Lidé v třicetitisícovém Trutnově mohou letos v takzvaném participativním rozpočtu vybírat z devíti návrhů. Je to o tři více než loni. Hlasování začalo dnes a potrvá do 31. května, uvedla radnice. Participativní rozpočet, do nějž projekty ke zlepšení života ve městě navrhují samotní občané, radnice letos organizuje počtvrté. Částku na nápady obyvatel město pro letošní rok zvýšilo o polovinu na 1,5 milionu korun z předchozího milionu korun.
Lidé do letošního ročníku zaslali 15 návrhů, meziročně o dva méně. Podmínky rozpočtu splnilo devět z nich. Jsou to vybudování fontány v Městském parku, oprava Horní promenády, hřiště pro děti ve čtvrti Kryblice, koupací a otužovací místo na řece Úpě, oprava dětského hřiště v ulici Boženy Němcové. Lidé také navrhli parkourové hřiště, venkovní kuličkovou dráhu, bezbariérový přístup do restaurace Dvoračka a úpravu psího hřiště.
Hlasovat je možné prostřednictvím formuláře na webu participativního rozpočtu. Hlas mohou odevzdat pouze občané Trutnova starší 12 let. Každý hlasující může udělit až dva kladné hlasy a jeden záporný. Lidé, kteří nemají k dispozici internet, můžou přijít hlasovat na recepci městského úřadu.
Loni lidé v Trutnově vybrali pro participativní rozpočet vybudování městského holubníku, který by měl pomoci s regulací holubů. Město již má projekt holubníku a hledá pro něj dodavatele. Hotový by mohl být v létě. V roce 2024 vyhrál projekt městské zahrady s herními prvky ve Vodní ulici, radnice zahradu otevře letos 14. května. V prvním ročníku v roce 2023 zvítězilo vybudování bezbariérového vstupu do podloubí v Bulharské ulici v centru města. Vstup město otevřelo na konci roku 2024.
Participativní rozpočty zavedlo v minulých letech více měst. V Královéhradeckém kraji jsou to například Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Smiřice nebo Hradec Králové. Nejvíce peněz do něj dává Hradec Králové, a to deset milionů korun.