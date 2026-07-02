Lidé v Trutnově pro participativní rozpočet vybrali koupací místo na Úpě

Lidé v třicetitisícovém Trutnově vybrali pro takzvaný participativní rozpočet vybudování koupacího a otužovacího místa na řece Úpě. S jeho přípravou město začne letos, hotovo by mělo být do konce roku 2027. Do letošního čtvrtého ročníku rozpočtu přišlo radnici 15 návrhů, podmínky splnilo devět po loňských šesti. Z nich lidé hlasováním vybírali. ČTK to dnes sdělila mluvčí radnice Adéla Ščudlová. Částku na realizaci nápadů obyvatel město pro letošní rok zvýšilo o polovinu na 1,5 milionu korun z předchozího milionu korun.
Koupací místo by mělo vzniknout za koupalištěm u Poříčských hřbetů. "Projekt podporuje zdravý životní styl. Myslí jak na osvěžení v letních měsících, tak na otužování po celý rok. Navrhl jsem proto vybudovat bezpečný vstup do vody a odpovídající zázemí," uvedl navrhovatel Karel Kadlec. Dodal, že v místě se již dnes lidé koupou. Návrh kromě vstupu do vody počítá s jednoduchým přístřeškem se závětřím na převlékání, lavičkou a místem pro odložení svršků a ručníků.
V hlasování vyhrálo koupací místo s výrazným náskokem. Za ním s odstupem skončily návrhy na úpravu Horní promenády a vybudování parkourového hřiště.
Loni lidé v Trutnově vybrali pro participativní rozpočet vybudování městského holubníku, který by měl pomoci s regulací holubů. Hotový by měl být do konce srpna. V roce 2024 vyhrál projekt městské zahrady s herními prvky ve Vodní ulici, radnice zahradu otevřela letos v květnu. V prvním ročníku v roce 2023 zvítězilo vybudování bezbariérového vstupu do podloubí v Bulharské ulici v centru města. Vstup město otevřelo na konci roku 2024.
Participativní rozpočty zavedlo v minulých letech více měst. V Královéhradeckém kraji jsou to například Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Smiřice nebo Hradec Králové. Nejvíce peněz do něj dává Hradec Králové, a to deset milionů korun.