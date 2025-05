Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

Turnovský spolek Kolej-klub má s krkonošskou dráhou velké plány. Provoz kolejových vozidel si vlakoví nadšenci vyzkoušeli už začátkem května. Podle žacléřské radnice má zážitková železnice potenciál, bude proto spolek pět let finančně podporovat.

Společnost TMŽ koupila pět kilometrů dlouhou trať se dvěma zchátralými nádražními budovami v Žacléři a Lamperticích od Správy železnic za 2,4 miliony korun. Na úseku dlouhém 2,5 kilometru chtěla od léta 2023 zahájit turistický provoz šlapacích drezín. Od záměru nakonec ustoupila, sklon trati se pro drezíny na lidský pohon ukázal jako příliš velký. Otevřela se tak příležitost pro spolek Kolej-klub.

„V minulosti jsme pořádali několik jízd zvláštních vlaků do hornického skanzenu v Žacléři. Když společnost TMŽ trať koupila, oslovila nás, jestli bychom zde aktivity nechtěli rozšířit. Bez váhání jsme na to kývli, protože je to ohromná příležitost. Myslím si, že to tady má velký potenciál. Žacléř je turistická lokalita a zážitková železnice to jenom podpoří,“ je přesvědčen Hynek Posselt, místopředseda spolku, který vznikl v roce 2013 a zázemí má v turnovském železničním depu.

Spolek provozuje několik motorových vlaků, pořádá spoustu akcí pro veřejnost. Podle místopředsedy žádná jiná „muzejní dráha“, kterou by vlastnil soukromník, ve východních Čechách není.

Vznikne i zázemí pro turisty

Členové klubu stavějí prototyp drezíny a o prázdninách plánují pravidelný víkendový provoz.

„Původně jsme chtěli dělat elektrickou drezínu, ale nakonec bude na motorový pohon. Věříme, že ji stihneme do začátku letních prázdnin dokončit. Zároveň bychom rádi v železniční budově vytvořili zázemí pro nás i pro cestující, toalety, expozici a do budoucna třeba modelové kolejiště,“ naznačuje Hynek Posselt.

Spolek využije necelou polovinu z pětikilometrové železnice. „Drezíny budou jezdit nejdál do Lampertic, což jsou dva kilometry. Smysl by mělo propojení Žacléře s hornickým skanzenem, kam bychom chtěli návštěvníky vozit. Pro letošek počítáme s jednou drezínou, postupně bychom rádi přidali další,“ poznamenává místopředseda.

Malou ochutnávku toho, jak by to v létě na nevyužívané železnici mohlo vypadat, připravil Kolej-klub první květnový den. Z Turnova vypravil do hornického skanzenu vyzdobený motorový vůz, ze Sudoměře si vypůjčil historickou motorovou drezínu, desítky návštěvníků se povozily také dvěma šlapacími drezínami. Jezdily od bývalého vlakového nádraží po úseku dlouhém asi 400 metrů.

Motorová drezína na soukromé trati u Žacléře v Krkonoších

Město Žacléř iniciativu turnovského spolku přivítalo a oživení lokálky chce i finančně podporovat. Třítisícové město čeká velký stavební boom, v následujících letech zde mají vzniknout stovky rekreačních bytů. Největším projektem je přestavba bývalé textilky v hotelový komplex s 280 lůžky.

Zážitková železnice může být vítaným rozšířením turistické nabídky. Podle starosty Aleše Vaníčka (nestraník) to je přesně atrakce, která se do Žacléře hodí.

„Nechceme stavět bobové dráhy nebo lanové parky, drezíny se nám zdají ideální. Myslíme si, že v Kolej-klubu jsme našli dobrého partnera. Uzavřeme memorandum a budeme je pět let finančně podporovat, řádově nižšími statisíci korun ročně. Na příkladu pevnosti Stachelberg vidíme, že trvalo velmi dlouho a stálo spoustu práce, než to začalo dobře fungovat,“ poukazuje starosta na nedalekou dělostřeleckou tvrz, kterou dnes navštíví více než 20 tisíc turistů ročně.

„Za rok nebo za dva se nedají čekat nějaké relevantní výsledky, proto tomu chceme dát alespoň pět let, aby se ukázalo, jestli to může být životaschopné,“ dodává starosta.

Správa železnic (SŽ) lokálku v nejvýchodnějším cípu Krkonoš nabídla za milion korun. Do druhého kola výběrového řízení se v roce 2021 přihlásili čtyři uchazeči. Jediným rozhodujícím kritériem byla kupní cena. Smlouvu s vítězem tendru musela posvětit správní rada SŽ i vláda. Nový majitel se v roce 2022 zavázal, že trať bude udržovat v provozuschopném stavu minimálně pět let.

Podle místopředsedy spolku Kolej-klub je samotná trať na rozdíl od železničních budov ve slušné kondici a v dohledné době nevyžaduje zásadní investice.

„Až do prodeje v roce 2022 se Správa železnic o trať starala, takže je zatím v dobrém stavu,“ uznává Hynek Posselt.