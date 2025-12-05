Lom v Libči přírodní památkou nebude, řešení Trutnovu poradí odborníci

Tomáš Plecháč
  16:52aktualizováno  16:52
Budoucnost lomu v trutnovské části Libeč je v rukou města. Cenná lokalita se přírodní památkou, jak o to usilovali ekologičtí aktivisté, nestane. Krajský úřad návrh po půl roce zamítl. S řešením přijde odborná pracovní skupina. Vycházet bude z návrhu na revitalizaci lomu, který nedávno předložil ochranářský spolek JARO Jaroměř.
Lom v Libči je oblíbený mezi otužilci i potápěči. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Lom v Libči z výšky
Trutnov argumentoval, že se stěny lomu sypou a potřebuje sanaci. Kdyby ho...
Melafyr se těžil v lomu v Libči do roku 1982, Trutnov uvažoval o jeho částečném...
Místní, výletníci i přírodovědci se ozvali proti nápadu zavézt lom v Libči....
Trutnov chce dotáhnout do konce úřední likvidaci lomu, zabezpečit nestabilní svahy a oficiálně lom zpřístupnit veřejnosti. První práce plánuje příští rok.

Návrh prohlásit lom přírodní památkou podali zakladatelé iniciativy Stop likvidaci lomu Libeč v březnu jako reakci na záměr trutnovské radnice jej částečně zasypat zeminou ze stavby dálnice D11. Kraj však jejich přání nevyslyšel.

„Krajský úřad nepovažuje v současné době za nutné a účelné zajišťovat ochranu tohoto fenoménu formou zvláště chráněného území,“ píše se v rozhodnutí, které Krajský úřad Královéhradeckého kraje zaslal trutnovské radnici.

Na tahu je nyní město. „Pokud by k vyhlášení přírodní památky došlo, následující kroky by probíhaly v režii kraje. Nyní víme, že úprava lomu do podoby, kdy bude moci být bezpečně přístupný veřejnosti, je v našich rukou,“ sdělil trutnovský starosta Michal Rosa (ODS).

Řešení a opatření navrhne nově vzniklá expertní pracovní skupina. Jejím úkolem je připravit zadání pro projektanta.

Podpořte lom Libeč jako přírodní památku, žádají aktivisté Trutnov

„Klademe si jedinou podmínku, a to že po provedení úprav bude možné provést úřední likvidaci lomu, tedy oficiálně ukončit důlní činnost a lom zpřístupnit veřejnosti,“ upozornil starosta. Do lomu je sice oficiálně zakázaný vstup, ale lidé sem běžně chodí na procházky a v létě se koupat.

Členy třináctičlenné odborné skupiny jsou zástupci města, experti na ochranu přírody, geolog, bioložka, krajinář, zástupce krajského úřadu a ochranářského spolku JARO Jaroměř.

S koupáním snad konec nebude

Právě ochranářská skupina, která provozuje záchrannou stanici pro zraněné živočichy a s vlastníky pečuje o více než 300 přírodních lokalit po celé republice, v létě o lom projevila zájem. Nabídla, že ho převezme, a navrhla nejnutnější stabilizační zásahy u kamenů, které hrozí zřícením.

Spolek nadále počítá s rekreačním využitím lokality včetně koupání. Náklady na nezbytné stabilizační a pěstební zásahy vyčíslil na dva miliony korun. Pracovní skupina rozpracuje návrh na revitalizaci lomu z dílny JARO Jaroměř.

Lom v Libči

Těžba vyvřelé horniny paleobazalt začala v 50. letech minulého století, skončila v roce 1982. Paleobazalt se používá jako drcené kamenivo při silničních stavbách i jako posypový materiál pro zimní údržbu komunikací nebo chodníků. Na místě lomu kdysi stával středověký hrádek Bolkov. Město se vlastníkem lomu stalo v roce 1991, k oficiální likvidaci důlního díla nikdy nedošlo.

Přestože tady platí zákaz vstupu, lidé sem běžně chodí na procházky. Zákazové značky postupem času zmizely. Kvůli erozi odpadává ze stěn kamení a návštěvníkům hrozí nebezpečí. Lokalita je útočištěm chráněných živočichů a rostlin, žijí zde obojživelníci i netopýři. Zároveň je významnou geologickou lokalitou, lom je součástí Geoparku Broumovsko. Důležitou roli má také z hlediska zadržování vody v krajině.

„Jejich pojetí je bezpochyby přátelské k přírodě a nabízí zajímavé nápady a pohledy na situaci celé lokality. Výsledná podoba lomu má respektovat požadavky na zachování přírodního bohatství i požadavky na bezpečnost při pohybu lidí,“ uvedl trutnovský místostarosta Tomáš Eichler (Piráti).

Ideální by podle něj bylo na zabezpečení lomu získat dotace. Pouze na ně však město spoléhat nechce, první práce zahájí už v příštím roce. Letos v Libči instalovalo oplocenky a na přístupových cestách zákazové cedule.

„V příštím roce bychom chtěli realizovat úpravy a zajištění skalních svahů, je potřeba to udělat nejdříve, aby se potom pod nimi mohli odborníci pohybovat a věnovat se kultivaci zeleně,“ vysvětlil místostarosta.

Další postup prací bude záležet i na tom, zda se městu podaří získat dotace.

„Předpokládám, že práce by neměly trvat déle než dva roky. Všechny lokality, kde se vyskytují chránění živočichové, potřebují pravidelnou údržbu. Počítáme s tím, že by to potom dělalo JARO Jaroměř,“ naznačil Tomáš Eichler.

Trutnov si podle něj chce nechat nad lomem i do budoucna kontrolu, prodej území neplánuje.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

O formě spolupráce s ochranáři radnice zatím nerozhodla. Předseda jaroměřského spolku David Číp nevidí v případném výpůjčce nebo pronájmu problém.

„Je to běžná praxe, podobnou formu spolupráce máme v Jaroměři, Zaloňově, Újezdu pod Troskami a v dalších obcí. Prvořadým úkolem je zajištění bezpečnosti, pak je potřeba zastavit zarůstání lokality, protože řada druhů, které se tam vyskytují, potřebuje slunce a otevřené plochy,“ míní.

Zelení kritizují verdikt krajského úřadu

Trutnovský zastupitel za Zelené Petr Sobotka považuje za chybu, že lom nezíská dlouhodobou ochranu v podobě vyhlášení přírodní památkou.

„Rozhodnutí krajského úřadu vypadá spíš jako politické než odborně podložené, zejména s ohledem na jednoznačná stanoviska geologů, biologů i dalších odborníků, kteří upozorňují na mimořádnou přírodovědnou hodnotu této lokality,“ sdělil Sobotka.

Zelení naopak ocenili zřízení pracovní skupiny a podporují návrh, aby se o lom starala skupina JARO Jaroměř.

8. března 2025

Opuštěný lom v Libči, kde se od 50. do 80. let minulého století těžila vyvřelá hornina paleobazalt, trutnovská radnice na jaře plánovala zčásti zasypat materiálem z nedaleké stavby dálnice D11. Záměr na vytvoření přírodního parku s koupacím jezírkem počítal se zmenšením vodní plochy.

Po kritice veřejnosti a petici od toho město ustoupilo, podle místních lidí i odborníků by došlo ke zničení cenného kusu přírody.

