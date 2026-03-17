Loňské oslavy 800 let Hradce Králové přišly na 86 milionů Kč, konalo se 241 akcí

Loňské celoroční oslavy 800 let od první písemné zmínky o Hradci Králové jako městě přišly hradeckou radnici na 86 milionů korun. Město jimi podpořilo propagaci oslav a konání 241 akcí, na které dorazily desítky tisíc lidí. Největšími akcemi byly festival Rock for People, akce 80 balonů nad Hradcem Králové, dronová show, koncert kanadského zpěváka Bryana Adamse a Královské vánoční trhy. Akce se konaly na 120 místech. V tiskové zprávě k bilanci oslav to dnes uvedla radnice.
"Oslavy ukázaly, že Hradec Králové má silný komunitní základ a zároveň velký potenciál jako atraktivní destinace pro cestovní ruch i kulturní život. Rok osmistého výročí přinesl městu nové impulzy, větší viditelnost i řadu spoluprací, na které můžeme navazovat v dalších letech," uvedla k hodnocení oslav primátorka Pavlína Springerová (Hradecký demokratický klub).
Opozice v zastupitelstvu města v čele s ANO oslavy kritizovala. "Mnoho akcí se běžně koná, jen se na ně dá nálepka (k výročí). Peníze rozfrcáme na neskutečné projekty typu saunování," uvedl při startu oslav zastupitel a od loňského října poslanec Denis Doksanský (ANO). Springerová jeho výhrady odmítla. Uvedla, že z nich cítí "upocené maloměšťáctví, z kterého by ráda vybředla".
V hodnocení již proběhlých oslav Doksanský jen kritický nebyl. Oslavy podle něj přinesly mnoho skvělých kulturních zážitků a mnoho událostí, při kterých se mohli Hradečané sejít. Město však podle něj nevyužilo potenciál, který výročí mělo. "Dalo se z toho vytěžit mnohem více," uvedl.
Nejvíce událostí se konalo loni v létě, vedl červen s 43 akcemi. "Velmi oblíbeným se stalo představení věnované Zuzaně Navarové s názvem A pak usnu a vstanu, které má Klicperovo divadlo i po roce stále vyprodané," uvedla náměstkyně primátorky pro kulturu Ilona Dvořáková (nezávislá).
V Hradci Králové při oslavách i dva české rekordy. Při srpnové dronové show se nad hradecké letiště vzneslo najednou 500 dronů. Při zářijové akci 80 balonů nad Hradcem Králové vzduchoplavci vytvořili rekord současným startem 81 horkovzdušných balonů.
Na propagaci oslav město dalo 15,1 milionu korun, na dotacích pořadatelům akcí vyplatilo 46,7 milionu korun. Zbylých 24,1 milionu korun město dalo svým organizacím, například divadlu, v takzvaném závazku veřejné služby.
Město bude ještě vyhodnocovat ekonomické dopady oslav a monitoring návštěvnosti. Chystá také vydání publikace k oslavám a na konec května konferenci. "Na konferenci bychom chtěli s městy a dalšími pořadateli akcí sdílet naše zkušenosti a poznatky," uvedl ředitel městské Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti Ivan Kurtev.