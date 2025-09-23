Po Emilovi přichází Lukáš. Myslivci u Hradce natočili mládě losa, mířilo na jih

Autor:
  12:02aktualizováno  12:02
Losa evropského pozorovali dva myslivci u Dohalic na Královéhradecku. Podle nich šlo o odrostlé mládě, kterému hned začali přezdívat Lukáš. Jeho další osud může být podobný příběhu mediálně sledovaného losa Emila, který nedávno prošel Moravou a Rakouskem, než ho uspali a převezli na Šumavu.

Výjimečné pozorování se naskytlo v neděli kolem 22:00 Petru Košťálovi a jeho synovci Lukáši Doležalovi, který studuje trutnovskou lesnickou akademii. Už se chystali odejít domů, když se jim „v zádech“ objevilo zvíře. Pohybovalo se v jednu chvíli jen asi 15 metrů od nich.

„Něco jsme viděli, co mi připomínalo daňka, ale když to přišlo blíž, identifikovali jsme losa. To jsme samozřejmě v našem okolí nepředpokládali. Los se před námi zastavil, vlezl do potoka. Bylo vidět, že je uhnaný, protože dlouho šel. Dlouho pil, pak odpočíval, což je vidět na videu,“ vypráví Petr Košťál, člen mysliveckého spolku Hvězda Mžany.

Termovizí natočili několikaminutové záběry. Přepínali při tom různé módy, jak zkoušeli získat co nejlepší obraz. Další záběry má myslivec ještě na jiném přístroji, ale ty se mu zatím nepodařilo stáhnout.

„Původně jsme zvíře ani nechtěli nahrávat, ale pak jsme ho přece jen natočili a poslali pár známým. Dnes mě překvapuje, jaký mediální boom to způsobilo,“ říká myslivec. Má za to, že taková zvířata se tu objevovala už dříve, ale nyní je snazší je zachytit.

Na pozorování u Dohalic upozornil Český rozhlas, kvůli tomu od rána myslivci volají další novináři.

Los nebyl znalý, zamířil do vsi

Zvíře se k oběma myslivcům dostalo velmi blízko. „Šel přímo na nás, do zad. Otočil jsem se a viděl ho. Jak jsme se začali hýbat, pomalinku nás obešel. Bylo vidět, že ta zvěř je zvyklá na lidi nebo se jich nebojí, jinak by byla dávno pryč. Má citlivý čich. Ke konci videa je vidět, jak lehce začíná zvedat hlavu, točí hlavu, jak nás už cítil, a pak začal odcházet. Byl od nás kousíček,“ poznamenává Petr Košťál.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Los se zastavil u neposekaného pole s jetelem. „To podle mého nehrálo roli, šel ze severu, od hor, z Krkonoš a Podkrkonoší. Měl namířeno na jih. Bylo to mládě, asi přes rok staré, nijak velké. Dospělí losi dosahují 500 kilogramů, ale toto bylo podle mého názoru odstavené mládě. Matka, když už má nové mládě, odstaví to starší a vyhání ho od sebe. Mláďata pak v přírodě hledají, kde se uchytí, a tak se potulují. Tenhle los nevěděl, kde se nachází, a tak šel směrem do vesnice,“ popisuje Petr Košťál.

Upozorňuje, že směrem na Pardubice, kam mládě zamířilo, jsou dálnice a silnice, a tak to migrující mládě nebude mít snadné. To stejné platí pro řidiče.

Loni se los objevil u Žacléře

Loni v květnu Správa Krkonošského národního parku upozornila na losa, který byl pozorován nedaleko Žacléře. Ochranáři soudili, že se zřejmě jednalo o jedince, kterého si krátce předtím všimli polští kolegové na pomezí Sovích a Krzeszowských hor. Správci parku uvedli, že los se pohybuje v tradičním biokoridoru.

Los je plaché zvíře, může být agresivní zpravidla jen, když člověk ohrožuje mláďata v přítomnosti matky. Jde o velmi pohyblivé zvíře, které překonává velké vzdálenosti.

Los evropský zachycený poblíž Žacléře ve východních Krkonoších.

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

„Aktuálně jsou hlavním problémem pro přežití losů v české krajině lidské překážky v podobě husté silniční sítě. Je třeba připomenout, že může následkem kolize dojít k vážné dopravní nehodě,“ upozornila tehdy Správa KRNAP.

Los evropský (Alces alces) je největší zástupce čeledi jelenovitých. Ve střední Evropě je zvířetem původním, ale v 15. století byl vyhuben. Dospělý samec v našich podmínkách může vážit 350 až 450 kilogramů a dosahovat výšky v kohoutku přes dva metry. Samice jsou menší. Losi mají šedohnědou až černou srst. Charakteristická je pro ně velká protáhlá hlava se silným přečnívajícím horním pyskem.

V Česku je stabilní populace přibližně 15 jedinců na Šumavě, kde losi našli prostor k životu v blízkosti Šumavského národního parku, respektive Chráněné krajinné oblasti Šumava. Ojediněle jsou hlášena pozorování migrujících jedinců i z jiných částí republiky.

Tak přece. Losa Emila v Rakousku uspali a odvezli k Šumavě, málem vnikl na dálnici

Velkou pozornost vzbudil samec losa pojmenovaný Emil, který v minulých týdnech připutoval patrně z Polska na Moravu a Slovensko. Prošel i částí Rakouska. Když chtěl překonat plot u dálnice A1, tamní úřady nařídily zvíře uspat. Pak ho hasiči převezli do okresu Rohrbach na pomezí hranic Rakouska, Německa a České republiky, kde ho vypustili do volné přírody.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

KELLYS BICYCLES přináší do Česka nejlehčí plně výkonný e-bike systém na světě

Řidič prosvištěl kolem policie na D6 rychlostí 172 km/h, při kontrole nadýchal

Kvůli nedodržení maximální rychlosti zastavila policejní hlídka na Chebsku šestatřicetiletého řidiče. Nejenže jel po dálnici D6 rychlostí 172 kilometrů v hodině, navíc byl pod vlivem alkoholu. Na...

23. září 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

Farmaceutická společnost Sanofi jmenovala do čela české pobočky Viveka Basantaniho

23. září 2025  11:49

Q galerie v Uherském Brodě vystaví snímky fotografky Lucie Chrástkové

Q galerie v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku vystaví snímky fotografky Lucie Chrástkové. Vernisáž je na programu v pátek 3. října od 17:00 za účasti...

23. září 2025  10:11,  aktualizováno  10:11

Strakoničtí vojáci při cvičení stříleli na cíl, který letí rychlostí až 300 km/h

Vojáci z 25. protiletadlového raketového pluku ze Strakonic při cvičení stříleli na cíl, který letí trojnásobně vyšší rychlosti než obvykle. Cvičné bezpilotní...

23. září 2025  10:09,  aktualizováno  10:09

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ostravský krajský úřad i magistrát se o víkendu otevřou lidem

Ostravský krajský úřad i magistrát se o víkendu u příležitosti Dne české státnosti otevřou veřejnosti. Zatímco kraj svůj program zaměřil na rozvoj a inovace,...

23. září 2025,  aktualizováno 

Jemný rváč Krpálek i syn Michaela Douglase. Začíná festival Sportfilm Liberec

Promítáním filmu Jemný rváč o judistovi Lukáši Krpálkovi dnes startuje již 28. ročník Sportfilmu Liberec. Na diváky čekají projekce, výstavy či besedy. Chybět nebudou ani hollywoodské hvězdy.

23. září 2025  11:42,  aktualizováno  11:42

Zataraste silnici, vyzvali policisté kamioňáka. Díky němu chytili prchajícího zloděje

Ne zcela tradičním způsobem se policistům podařilo ukončit zběsilou honičku, při které v Teplicích stíhali jednačtyřicetiletého recidivistu. Muž, jenž má na svědomí sérii krádeží a prchnout se snažil...

23. září 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

Rezidenti protestují proti parkovnému a úpravám v Pardubicích, město změny hájí

Od října se placené parkovací zóny rozšíří i do pardubického Židova. Místní to ale vnímají jako zbytečný zásah. Vadí jim nové poplatky i dopravní úpravy, které podle nich život ve čtvrti spíš...

23. září 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

ČTK Connect zve na konferenci Good Governance: Byznys v nejisté sezóně

23. září 2025  11:31

Chrudim nevzdává plán získat evropskou dotaci na obnovu Michalského parku

Chrudim zatím nevzdává plán získat na obnovu Michalského parku evropskou dotaci. Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) původně pro její získání stanovila...

23. září 2025  9:38,  aktualizováno  9:38

Ze stejného místa v potoce hasiči lovili letos už třetí auto, policisté mají teorii

Náhoda, nebo je za tím něco více? Taková otázka mohla napadnout některého z hasičů, kteří v úterý ráno vyprošťovali osobní auto ze Štítarského potoka u Městce Králové na Nymbursku. Tento rok totiž ze...

23. září 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

Scio ukazuje, že důvěra v lidi vede k finanční stabilitě

23. září 2025  11:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.