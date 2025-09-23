Po Emilovi přichází Lukáš. Myslivci u Hradce natočili mládě losa, mířilo na jih

Výjimečné pozorování se naskytlo v neděli kolem 22:00 Petru Košťálovi a jeho synovci Lukáši Doležalovi, který studuje trutnovskou lesnickou akademii. Už se chystali odejít domů, když se jim „v zádech“ objevilo zvíře. Pohybovalo se v jednu chvíli jen asi 15 metrů od nich.
„Něco jsme viděli, co mi připomínalo daňka, ale když to přišlo blíž, identifikovali jsme losa. To jsme samozřejmě v našem okolí nepředpokládali. Los se před námi zastavil, vlezl do potoka. Bylo vidět, že je uhnaný, protože dlouho šel. Dlouho pil, pak odpočíval, což je vidět na videu,“ vypráví Petr Košťál, člen mysliveckého spolku Hvězda Mžany.
Termovizí natočili několikaminutové záběry. Přepínali při tom různé módy, jak zkoušeli získat co nejlepší obraz. Další záběry má myslivec ještě na jiném přístroji, ale ty se mu zatím nepodařilo stáhnout.
„Původně jsme zvíře ani nechtěli nahrávat, ale pak jsme ho přece jen natočili a poslali pár známým. Dnes mě překvapuje, jaký mediální boom to způsobilo,“ říká myslivec. Má za to, že taková zvířata se tu objevovala už dříve, ale nyní je snazší je zachytit.
Na pozorování u Dohalic upozornil Český rozhlas, kvůli tomu od rána myslivci volají další novináři.
Los nebyl znalý, zamířil do vsi
Zvíře se k oběma myslivcům dostalo velmi blízko. „Šel přímo na nás, do zad. Otočil jsem se a viděl ho. Jak jsme se začali hýbat, pomalinku nás obešel. Bylo vidět, že ta zvěř je zvyklá na lidi nebo se jich nebojí, jinak by byla dávno pryč. Má citlivý čich. Ke konci videa je vidět, jak lehce začíná zvedat hlavu, točí hlavu, jak nás už cítil, a pak začal odcházet. Byl od nás kousíček,“ poznamenává Petr Košťál.
Los se zastavil u neposekaného pole s jetelem. „To podle mého nehrálo roli, šel ze severu, od hor, z Krkonoš a Podkrkonoší. Měl namířeno na jih. Bylo to mládě, asi přes rok staré, nijak velké. Dospělí losi dosahují 500 kilogramů, ale toto bylo podle mého názoru odstavené mládě. Matka, když už má nové mládě, odstaví to starší a vyhání ho od sebe. Mláďata pak v přírodě hledají, kde se uchytí, a tak se potulují. Tenhle los nevěděl, kde se nachází, a tak šel směrem do vesnice,“ popisuje Petr Košťál.
Upozorňuje, že směrem na Pardubice, kam mládě zamířilo, jsou dálnice a silnice, a tak to migrující mládě nebude mít snadné. To stejné platí pro řidiče.
Loni se los objevil u Žacléře
Loni v květnu Správa Krkonošského národního parku upozornila na losa, který byl pozorován nedaleko Žacléře. Ochranáři soudili, že se zřejmě jednalo o jedince, kterého si krátce předtím všimli polští kolegové na pomezí Sovích a Krzeszowských hor. Správci parku uvedli, že los se pohybuje v tradičním biokoridoru.
Los je plaché zvíře, může být agresivní zpravidla jen, když člověk ohrožuje mláďata v přítomnosti matky. Jde o velmi pohyblivé zvíře, které překonává velké vzdálenosti.
„Aktuálně jsou hlavním problémem pro přežití losů v české krajině lidské překážky v podobě husté silniční sítě. Je třeba připomenout, že může následkem kolize dojít k vážné dopravní nehodě,“ upozornila tehdy Správa KRNAP.
Los evropský (Alces alces) je největší zástupce čeledi jelenovitých. Ve střední Evropě je zvířetem původním, ale v 15. století byl vyhuben. Dospělý samec v našich podmínkách může vážit 350 až 450 kilogramů a dosahovat výšky v kohoutku přes dva metry. Samice jsou menší. Losi mají šedohnědou až černou srst. Charakteristická je pro ně velká protáhlá hlava se silným přečnívajícím horním pyskem.
V Česku je stabilní populace přibližně 15 jedinců na Šumavě, kde losi našli prostor k životu v blízkosti Šumavského národního parku, respektive Chráněné krajinné oblasti Šumava. Ojediněle jsou hlášena pozorování migrujících jedinců i z jiných částí republiky.
