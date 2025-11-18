Párek recidivistů přepadával lidi v ulicích Hradce. Muže kvůli peněžence i zmlátili

  13:42
Sedmadvacetiletý útočník v centru Hradce Králové brutálně napadl muže, kterému sebral peněženku, doklady a klíče. Jen o pár hodin dříve na jiném místě ve městě přepadl ženu, které vzal mobil. V obou případech mu pomáhala mladá spolupachatelka. Dvojici brzy dopadli policisté a oba jsou nyní ve vazbě.
Policie obvinila muže a ženu ze dvou loupeží. Protože v jednom z případů byl napadený vážně zraněn, hrozí zadrženým v případě prokázání viny až deset let vězení. Podle policie si pachatelé oběti vybrali náhodně.

První útok se stal 13. listopadu kolem 21. hodiny v Šafaříkově ulici v centru Hradce Králové a druhý 14. listopadu po čtvrté hodině ranní kousek jinde. V prvním případě byla napadenou dvacetiletá žena.

„Muž ji několika údery pěstí zasáhl do obličeje a vytrhl jí z ruky mobilní telefon. Následně k poškozené přistoupila žena, která ji začala silně strkat a pokusila se jí strhnout kabelku z ramene. Poškozená při útoku upadla na zem a utrpěla odřeniny. Pachatelům se podařilo odcizit pouze mobilní telefon a poté z místa utekli,“ sdělila policejní mluvčí Martina Jandová.

Při druhém útoku podle policie obviněný muž brutálně napadl dvaačtyřicetiletého muže, kterého opakovaně bil a kopal do hlavy.

„Společně s dvacetiletou obviněnou mu odcizili peněženku s hotovostí, doklady a klíči. Poškozený utrpěl vážná poranění hlavy, která si vyžádala okamžitou lékařskou péči,“ popsala Jandová.

Policie oba podezřelé zadržela týž den odpoledne, nyní jsou ve vazbě.

„Obviněný muž byl v minulosti opakovaně odsouzen za násilné i majetkové trestné činy, včetně loupeží. Poprvé byl odsouzen už jako mladistvý, stejně jako obviněná žena, která má za sebou také bohatou trestní minulost,“ dodala Jandová.

Oba obvinění nemají trvalé bydliště, přespávali po ubytovnách a u příbuzných.

18. listopadu 2025  14:42,  aktualizováno  14:42

Na smíchovské náplavce vedle kobek pod Hořejším nábřežím a opuštěného Přívozu Smíchov-Vyšehrad, zvonu na platu se nyní nacházejí umělecká díla z vyřazených cisteren českého sochaře Čestmíra Sušky...

Labská bouda

Labská bouda

Novodobá Labská bouda v Krkonoších slaví padesáté narozeniny. Byla otevřena 15.11.1975.

vydáno 18. listopadu 2025  14:36

Z pohřbu kardinála Dominika Duky

Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025

Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i o miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu...

