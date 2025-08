Luční bouda se v omezené míře otevře i hostům zvenčí, nutná bude rezervace

Majitelé Luční boudy se k uzavření pro neubytované hosty rozhodli po sporech se Správou Krkonošského národního parku (KRNAP). Chata je od 1. června k dispozici jen ubytovaným hostům. Ostatní turisté se od té doby dovnitř nedostali, nekoupili si tam občerstvení, nezašli na toaletu.

Nyní Luční bouda umožní vstup alespoň do naplnění zmíněné nevyužívané kapacity. Příležitost bude mít omezený počet návštěvníků na základě předchozí rezervace. Tu si lze zajistit online i na místě. Vstup do restaurace je tak po objednání možný denně od 12:00 do 20:00, v neděli do 15:00. Zákazník obdrží PIN a může dovnitř.

„Jde o zhruba 30 až 40 lidí denně, opravdu tím pouze doplňujeme kapacitu vyčleněnou pro hotelové hosty. Dnes už si tu někteří turisté rezervaci provedli, ale mnoho ne, celý den tu prší,“ popsal spolumajitel Luční boudy Stanislav Beneš.

Pro srovnání v plném provozu Luční bouda vydala denně stovky jídel, někdy až téměř tisíc.

„K žádnému dalšímu otevření Luční boudy nedochází, protože komunikace s ministerstvem životního prostředí ani se Správou KRNAP zatím nijak nepokračuje. Kvůli opatřením ze strany KRNAP nejsme schopni vykrýt dřívější kapacitu,“ řekl s odkazem na problematickou možnost zásobování.

Majitelé vysvětlili, že aspoň částečným otevřením restaurace reagují na přání návštěvníků, kteří procházejí po hřebenu a chtěli by si odpočinout.

Výrazně přibývá polských turistů

I přes omezení, která se týkají restaurační části, je hotel na Luční boudě v letošní sezoně podobně naplněný jako dříve. Sezona však nejspíš bude ztrátová.

„Měsíčně přicházíme zhruba o 4 miliony korun. Obsazenost hotelu je zhruba stejná jako jiné roky. Míváme ročně 10 tisíc lůžkonocí, bývávalo 200 tisíc vydaných jídel a pití, milionkrát použitá toaleta. Pochopitelně provozní náklady takovéto boudy jsou obrovské, denně 110 až 120 tisíc korun. Navíc tři čtvrtiny objemu jsme museli vydělat přes léto, protože přes zimu tu návštěvnost není,“ uvedl Stanislav Beneš.

„I když je teď přes léto horší počasí, návštěvnost na hřebeni je zhruba podobná. Přece jen jsme tady svým způsobem středobod. Každým rokem je vidět obrovský nárůst polských turistů nebo hostů. Nějaký pokles nám dokáže vyrovnat polská klientela,“ řekl spolumajitel.

Lidé v komentářích reagují i negativně

Nabídka Luční boudy na rezervování míst v restauraci vzbudila na facebookovém profilu řadu negativních komentářů, poté je správce vypnul.

„Z Luční boudy mám už několik let pocit, že jde jen o továrnu na peníze. Mám prosit, abych tam mohl utrácet? Jen kousek za kopečkem je několik jiných možností k občerstvení,“ glosoval situaci jeden z čtenářů iDNES.cz.

Spor se Správou KRNAP a ministerstvem je zejména o ukládání pokut, ale také o příjezdovou cestu k Luční boudě coby klidovém území. Majitelé zmiňují i problém s obnovou sítí, hlavně elektrických kabelů.

Spolumajitelka Luční boudy Klára Sovová letos prohlásila, že ochranáři hotel pokutami šikanují. Dávají je za vjezd aut do klidového území na hřebeni Krkonoš dodavatelům, kteří nemají vyřízené povolení. Správa KRNAP šikanu odmítla s tím, že jinde než na Luční boudě problémy nejsou. Nato si na současnou praxi v médiích postěžovali i někteří další provozovatelé bud.

„Správa KRNAP pochopitelně nijak nebrání vjezdu zásobování ani servisu, který je pro provoz bud nutný. Není však přípustné, aby vozidla vjížděla do nejcitlivějších částí národního parku bez platné výjimky ze zákona. Takový vjezd je nelegální – a byl jím po celou dobu platnosti zákona o ochraně přírody a krajiny, tedy od roku 1992,“ odmítl nařčení o šikaně koncem května mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Pokuty dodavatelům Luční boudy se koncem května pohybovaly kolem 300 tisíc korun. Některý dostal 20 tisíc, někdo 40 tisíc. Jednalo se zhruba o 16 lidí. Vyměřování pokut od Správy KRNAP souvisí se zavedením kamerového systému, který je v testovacím režimu.

Luční bouda podle vlastníků dál zajišťuje provoz Záchranné služby Vrcholky hor z. s. i dobrovolného hasičského družstva. Pro další informace provozovatelé odkazují na web Luční boudy.