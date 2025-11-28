Azuro a půl metru sněhu. V Krkonoších si lyžaři užívají první upravené sjezdovky

Tomáš Plecháč
  14:22aktualizováno  14:22
Několik mrazivých nocí a sněžení stačily k tomu, aby lyžařská sezona nejen v Krkonoších začala na několika místech najednou. V pátek ráno vyrazily stovky lyžařů na Černou horu a do Špindlerova Mlýna, od soboty se přidá Pec pod Sněžkou, Malá Úpa nebo Říčky v Orlických horách. V úvodu sezony jsou pro lyžování výborné podmínky, na sjezdovkách leží i víc než půl metru sněhu. K fantastickému startu přispěla také inverze.

Podobně jako v předchozích letech je příroda provozovatelům skiareálů na konci listopadu nakloněna. Už první den se lyžařům na Černé hoře otevřely dvě sjezdovky o celkové délce 2,5 kilometru – kilometr dlouhý Anděl a spodní část Ford Černohorské.

Lyžaři tak mohli sjet až k dolní stanici kabinové lanovky Černohorský Express v Janských Lázních. Zatímco dole bylo ráno pod mrakem a mrzlo, na vrcholu Černé hory lyžaře přivítala azurová obloha, teplota kolem nuly a působivá inverze. V horní části sjezdovky Anděl leží 60 až 80 centimetrů převážně technického sněhu.

První lyžařský den na Černé hoře v Krkonoších (28.11.2025).
První lyžařský den na Černé hoře v Krkonoších (28.11.2025).
První lyžařský den na Černé hoře v Krkonoších (28.11.2025).
První lyžařský den na Černé hoře v Krkonoších (28.11.2025).
První lyžařský den na Černé hoře v Krkonoších (28.11.2025).
9 fotografií

Kondici tratí vylepšil i přírodní sníh, v týdnu připadlo asi 15 centimetrů. První den přijelo na Černou horu nejvíc lyžařů za poslední roky. Půl hodiny po otevření bylo na svazích už 300 návštěvníků, kolem desáté hodiny se dokonce hlavní parkoviště v Janských Lázních z velké části zaplnilo.

„Je to pecka, máme krásnou inverzi, podmínky jsou úplně ideální. Dlouho si nepamatuju, aby na začátku sezony byly takové mrazy a svítilo slunce. Každý rok chodím lyžovat první víkend, užít si to, dokud ještě nejsou plné sjezdovky,“ sdělila Adéla Špetlová ze Svobody nad Úpou.

Sjezdovka je perfektně upravená

Na otočku z Teplic do Krkonoš vyjel autem s partou kamarádů Ondřej Kaprál už v šest hodin ráno, aby stihli první lyžovačku v Krkonoších. Na vršku sjezdovky Anděl si připili sklenkou šampaňského.

„Jsme na horách a přejeme si krásnou a dlouhou zimu, ať je sluníčko a hodně sněhu. Sjezdovka je perfektně upravená, je tvrdá a dají se dělat krásné obloučky,“ hodnotil stav svahu.

Jako první nastoupil do kabinkové lanovky šestasedmdesátiletý Zdeněk Formánek z Janských Lázních. Patří mezi nejstarší a nejpravidelnější lyžaře na Černé hoře, na zahájení sezony nechybí posledních víc jak 60 let.

Maminka trnula, jestli se nepřizabiju, vypráví legenda krkonošských svahů

U dolní stanice lanovky přešlapoval už před osmou hodinou, první kabinky se daly do pohybu v 8.30. „Je to krásné lyžování, sjezdovky jsou pěkně upravené. Podívejte se těch lidí tady, to hodně dlouho nepamatuju. Kolikrát jsme lyžovali na 300 metrech a bylo tady pár lidí,“ uvedl janskolázeňský patriot.

První lyžovačku si nenechal ujít ani jeho kamarád, o deset let starší Jan Hainiš.

Zasněžovací zařízení vlekaři spustili před dvěma týdny. Areálu v rozjezdu sezony výrazně pomohla nová akumulační nádrž u dolní stanice lanovky Hofmanky Express.

„Díky kapacitě vody jsme si mohli počkat na ideální teploty, které se v týdnu pohybovaly kolem minus sedmi stupňů, a přes noc pouštěli zasněžovací techniku v celé délce sjezdovky. Hodně let se nám nepovedlo, aby lyžaři mohli hned první den sezony sjet Černou horu až ke kabinkové lanovce,“ uvedl Jakub Janda, ředitel SkiResortu Černá hora – Pec, pod který spadá pět areálů s 50 kilometry sjezdovek na jeden skipas.

Skiareály v Krkonoších a Orlických horách nechtějí odradit, zdraží jen mírně

Do zásobárny vody zakryté parkovištěm pro 70 aut SkiResort investoval 150 milionů korun. Dalších 35 milionů šlo do obměny a doplnění sněžných děl a tyčí. Svahy jsou tak lépe pokryté zasněžovací technikou a pracovníci mohou pružněji reagovat na změny počasí.

„Moderní kanóny oproti starším modelům umějí vyrobit víc sněhu blíž k nulové teplotě, můžeme je řídit na dálku a sledovat jejich hodnoty. Hlavní rozdíl je v tom, že ze stejného množství vody a elektřiny dokážou udělat víc sněhu,“ vysvětlil ředitel.

Zasněžování v deseti nad nulou

Se zasněžováním dojezdu sjezdovek u dolní stanice kabinové lanovky pomohla technologie Snow factory, která je schopná vyrábět umělý sníh i v plusových teplotách. Na úpatí Černé hory kontejner se zabudovanou inovativní technologií pracoval v době, kdy venku bylo skoro deset stupňů Celsia.

„Mohli jsme vyrobit první vrstvu, na kterou pak přišel sníh ze sněžných děl. Povedlo se nám tak připravit zhruba 150 metrů dlouhý úsek sjezdovky,“ poznamenal Jakub Janda. Vloni začala lyžařská sezona na Černé hoře 29. listopadu, podmínky byly podobné jako letos. Krkonoše tehdy zasypal čerstvý sníh, na Andělu byla až metrová vrstva.

Rychlý start sezony. Kde si v Krkonoších a Orlických horách zalyžujete už o víkendu?

V sobotu zahájí provoz Pec pod Sněžkou na sjezdovkách Javor a Javořák, Lyžařská, Smrk a U potoka, dohromady bude k dispozici víc než čtyři kilometry tratí.

Otevře se také výukový park Javor se zastřešeným pojízdným pásem, lyžařská škola a půjčovna vybavení. „Areál v Peci rozjíždíme o týden dřív, než tomu bylo v minulých letech,“ upozornil Janda.

Startuje Špindl, Malá Úpa i Orlické hory

O víkendu bude ve SkiResortu Černá hora – Pec celkem deset kilometrů sjezdovek. Na Černé hoře vlekaři přidají tratě Zalomená a Hofmanky, rozjede se také šestisedačková vyhřívaná lanovka Hofmanky Express. Skipas pro první lyžování stojí v internetovém obchodě 460 korun.

„V obou areálech se bude lyžovat i po víkendu. V Peci zůstává otevřeno víc než čtyři kilometry sjezdovek, na Černé hoře bude k dispozici od pondělí zhruba 2,5 kilometru sjezdovek. Další tratě budeme přidávat pravděpodobně od pátku,“ naznačila mluvčí SkiResortu Zina Plchová.

Sněžná děla pracují i ve Velké Úpě, Svobodě nad Úpou a v Černém Dole, start sezony zde plánují 20. prosince.

Od pátku se lyžuje také na Hromovce ve Špindlerově Mlýně, od soboty se přidá Svatý Petr s šestisedačkovou lanovkou. Sjezdovka Turistická bude otevřená v celé délce 2 700 metrů. Na svazích leží půl metru přírodního a technického sněhu. Pro Špindl je tak brzký začátek sezony mimořádný, vloni se v největším krkonošském středisku prvně lyžovalo 6. prosince.

Sněžení uspíšilo zahájení sezony na Dolní Moravě, vleky pojedou už o víkendu

Také první den středisko zaznamenalo poměrně vysokou návštěvnost. „Mrzne, svítí slunce, je krásně, podmínky jsou ideální. Dopoledne v areálu lyžovaly stovky lidí,“ řekl ČTK ředitel skiareálu René Hroneš. Příští víkend by se nabídka měla rozšířit o sjezdovku Stoh ve Svatém Petru, tratě na Medvědíně i Horních Mísečkách.

V sobotu přivítá první lyžaře Malá Úpa na kilometrové sjezdovce Pomezky.

Zimní sezona se rozjíždí také v Orlických horách. Už pátek otevřel část sjezdovky areál Šerlišský Mlýn, první den se lyžovalo zdarma. Říčky v Orlických horách od soboty nabídnou červenou sjezdovku. V provozu bude půjčovna, úschovna, restaurace a lyžařský servis. Po víkendu skiareál provoz přeruší, s obnovením počítá první prosincový pátek. Pak už by se v Říčkách mělo lyžovat denně.





