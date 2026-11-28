Na vrcholu Černé hory u Janských Lázní jako na prvním místě v Krkonoších dnes začala lyžařská sezona. Dorazily stovky lyžařů, zjistila ČTK na místě. Lyžaři mají k dispozici 1100 metrů dlouhou sjezdovku Anděl se 60 až 80 centimetry přírodního a technického sněhu. Loni se na Černé hoře poprvé lyžovalo také 28. listopadu, v předchozích letech to vždy bylo ve dnech na přelomu listopadu a prosince.
Z Janských Lázní lyžaře ke sjezdovce Anděl a zpět sveze kabinková lanovka. Dojezd k parkovišti na lyžích zatím není možný. Jednodenní lyžování přijde dospělého při nákupu skipasu on-line na 700 korun. Do Janských Lázní dorazili i běžkaři. "Na vrcholu Černé hory je na víkend připraveno zhruba pět kilometrů tratí pro běžkaře. Půjčovna a servis lyží v budově dolní stanice kabinkové lanovky jsou otevřené," řekla ČTK mluvčí SkiResortu Černá hora - Pec Zina Plchová.
Další areály v Krkonoších a v Orlických horách v Královéhradeckém kraji hodlají zahájit lyžařskou sezonu v následujícím týdnu. V Orlických horách by se od pondělí mělo lyžovat v menším areálu Šerlišský Mlýn u Deštného v Orlických horách.
S přípravou sjezdovek vlekařům výrazně pomáhá nynější mrazivé počasí, kdy mohou naplno spustit zasněžovací systémy. Napadl také přírodní sníh, na hřebenech Krkonoš ho leží téměř 40 centimetrů.
Největší krkonošské středisko Špindlerův Mlýn zahájí sezonu v pátek 4. prosince, tedy týden před oficiálním zahájením sezony akcí Špindl SkiOpening dne 12. prosince. Start sezony 4. prosince plánují také v krkonošské Peci pod Sněžkou a v Říčkách v Orlických horách. V sobotu 5. prosince by se mělo začít lyžovat ve východokrkonošské Malé Úpě.
Před rokem na konci listopadu byla nabídka lyžování v Královéhradeckém kraji výrazně větší než letos a v předchozích letech. Kromě Černé hory byly o posledním listopadovém víkendu v provozu střediska Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou, Malá Úpa, Říčky v Orlických horách a Šerlišský Mlýn, celkem se lyžovalo na 16 kilometrech sjezdovek.