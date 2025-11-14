Malá Úpa má „kuchařku“ pro stavaře, chce udržet tradiční vzhled Krkonoš

Tomáš Plecháč
  9:22aktualizováno  9:22
Nejmenší krkonošská obec Malá Úpa chce zachovat tradiční vzhled zástavby, vydala proto manuál pro investory, architekty a projektanty. Všechny stavby v nejvýše položené krkonošské obci prošli a zhodnotili odborníci přes architekturu.
Malá Úpa: tady končí asfalt a začíná pohoda.

Malá Úpa: tady končí asfalt a začíná pohoda. | foto: Archiv obce Malá Úpa

Sníh je v polohách nad 1000 metrů nad mořem. Jeho množství překvapilo i horaly,...
Symbol hranic. Pomezní boudu využívali dříve především obchodníci ze sousedního...
20 fotografií

Podrobná studie je vodítkem pro plánované rekonstrukce a novostavby, má docílit, aby odpovídaly tradiční architektuře a krajinnému rázu krkonošského střediska. Malá Úpa je první horskou obcí, která podobnou „povinnou četbu“ pro investory a stavaře vydala.

Malá Úpa je vedle Strážného jedinou obcí, která leží v Krkonošském národním parku. I díky tomu zde nebují výstavba apartmánů, hotelů a penzionů zdaleka v takové míře jako v Peci pod Sněžkou, Špindlerově Mlýně nebo Harrachově a Malá Úpa si do značné míry zachovala atmosféru horské vesnice.

Malá Úpa přijde o ikonickou červenou střechu kostela. Bude šedá, chtějí památkáři

Přesto se obec se 157 obyvateli rozhodla vydat příručku, již by si měl nastudovat každý, kdo připravuje rekonstrukci nebo novostavbu. Práce na studii zabraly týmu architektů rok.

Snahou je podle starosty Karla Engliše (nestraník) docílit stavu, aby se majitelé nemovitostí a investoři se zásadami seznámili ještě před zahájením projekčních prací a na stavební komisi předkládali záměry, které odpovídají maloúpské architektuře.

„Je to vodítko pro majitele, projektanty a architekty, kteří se kolikrát chytají špatného příkladu. Chtěli jsme, aby všechny strany měly nějaké mantinely, ve kterých se budou pohybovat a budou vědět, jaký je architektonický rys Malé Úpy, který by se měl zachovat,“ vysvětluje starosta.

Horské domy, pokorné k okolí

Stavební komise v obci existuje deset let. Posuzuje všechny investiční záměry, některé projekty přitom investorům opakovaně vrací. Tomu by se díky nové příručce mělo předejít. Základní teze by se dala shrnout tak, že se obec nechce přizpůsobovat nevhodným projektům, naopak projekty se musí přizpůsobit Malé Úpě.

„Do komise by měly chodit návrhy, které budou respektovat krkonošskou architekturu a maloúpská specifika. Architekti by měli navrhovat jednoduché horské domy, pokorné k okolí, ne vymýšlet budovy, které všem tady vytřou zrak. Jsme na horách, v tisíci metrech nad mořem, skromnost a pokora by z toho měla čišet,“ poznamenává Engliš.

Sníh je v polohách nad 1000 metrů nad mořem. Jeho množství překvapilo i horaly, kteří již přezuli svá auta na letní pneumatiky a z obecních vozidel údržby demontovali zimní nástavby (18. května 2025).
Symbol hranic. Pomezní boudu využívali dříve především obchodníci ze sousedního Slezska. Dodnes je tu ubytování i hostinec.
20 fotografií

Podle krajinného ekologa Pavla Klimeše, člena maloúpské stavební komise, bude manuál jednoznačně přínosem: „Architekti to udělali velmi pečlivě, zpracovali každý dům v Malé Úpě. Pokud investoři a stavebníci splní zásady, které manuál obsahuje, neměli by mít problém rekonstrukci, případně stavbu nového domu prosadit.“

Dokument považuje za počin hodný následování. „Minimálně horské obce by se tím mohly inspirovat. Když si to mohla dovolit Malá Úpa se 150 obyvateli, může si to dovolit i Pec pod Sněžkou, Strážné nebo Horní Maršov,“ dodává Klimeš.

Nevhodný objem i přístavby

Základem manuálu je více než třísetstránková analytická část, podle jednotlivých kritérií popisuje všechny stávající objekty v katastru Malé Úpy, hodnotí jejich památkovou a architektonickou hodnotu a rozděluje je do šesti typů. Autoři posuzují barvu fasád, tvar střech a vikýřů, velikost oken, obložení, podezdívky, objem a proporčnost budov, zvolené materiály nebo citlivost zásahů u přestaveb starších budov.

Parádní nová chata v Horní Malé Úpě má výhled na Sněžku. Líbí se i KRNAPu

„Udržení zástavby v mezích, a to jak ve smyslu velikosti budov, tak hustoty a způsobu umístění, je v území zásadní. Skromnost místních tradičních hospodářských stavení je nedílnou součástí charakteru území a měla by být součástí uvažování i soudobých investorů,“ uvádějí tvůrci studie.

Mezi časté nešvary patří nepřiměřený objem staveb, špatné usazení na svahu, velká prosklení či nevhodné přístavby a vestavby. Studie řeší soukromé i veřejné objekty.

Povinná četba

Nejproblematičtější jsou budovy postavené mezi lety 1945 až 1990, které nejčastěji narušují ráz území. Třeba u bývalé celnice ze 60. let minulého století, v níž dnes sídlí obecní úřad, kritizují nevhodné obložení plechovými deskami. V případě čtyřpatrového hotelu Javor ve Spáleném Mlýně hovoří o „drastickém zásahu do údolí“ a „groteskním obložením kamenem“.

Z ruiny vznikla perla. Hotel Hořec v Malé Úpě provozuje kino i expozici

Autoři do „architektonické kuchařky“ zapracovali také připomínky Správy Krkonošského parku. I když manuál není závazný, Karel Engliš očekává, že se pro investory, architekty a projektanty stane povinnou četbou:

„Je v zájmu všech, aby se tím řídili. Věřím, že architekti i majitelé nemovitostí chtějí, aby stavby souzněly s krajinným rázem Malé Úpy. Ve stanoviscích komise budeme na manuál odkazovat.“

22. března 2025

