Chlapec je po úrazu v Krkonoších dál ve vážném stavu, svědci srážku vylučují

Autor:
  16:22aktualizováno  16:22
Mladý lyžař, vážně zraněný minulou středu na sjezdovce v Krkonoších, si pravděpodobně způsobil úraz sám. Po nehodě na Pomezních Boudách se v médiích spekulovalo, že dítě skončilo v lese po srážce s kýmsi dalším. Zástupkyně rodiny v pondělí vyzvala na sociálních sítích, aby se policii přihlásili svědci nehody. Ti však účast jiných osob vyloučili.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: kamery HD Internet

Vážný úraz se stal 21. ledna. Do Horní Malé Úpy letěl vrtulník, který přepravil pacienta do hradecké fakultní nemocnice. Mluvčí krajských zdravotnických záchranářů Lucie Hanušová informovala, že k vážnému úrazu mělo dojít po nárazu do stromu. Jelikož šlo o dítě mladší 15 let, bližší informace sdělit nechtěla tehdy ani nyní.

Mluvčí fakultní nemocnice Nikola Bánská pouze potvrdila, že dítě přijali na urgentním příjmu od Letecké záchranné služby.

V rakouském lyžařském středisku zemřel po pádu 14letý chlapec z Česka

Na facebookovém profilu skiareálu v Malé Úpě se v pondělí objevila výzva všem, kdo byli kolem poledne na sjezdovce či vleku nebo volali záchranku. Zástupkyně rodiny Veronika Rubin v příspěvku prosí o pomoc a žádá svědky, aby vyjasnili, jak k nehodě došlo. Píše, že třináctiletý chlapec byl na místě resuscitován a v kritickém stavu jej přepravili do nemocnice. Nyní je v umělém spánku.

Jak uvedl server Novinky.cz, úrazu zřejmě předcházela srážka s někým dalším, po níž chlapec skončil v lese. To však svědci nepotvrdili.

Bezvládný lyžař ležel uprostřed sjezdovky na Ještědu, k záchraně pomohla náhoda

„Dnes se ozvali tři svědci na policii v Hradci Králové a tato oznámení postoupíme do Krkonoš. Svědci vyvrátili, že by došlo k cizímu zavinění, podle nich si úraz lyžař způsobil sám. Nebude tedy čím se dál zabývat,“ uvedla mluvčí trutnovské policie Šárka Pižlová s tím, že podání nejspíš bude „uloženo“.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

Méně aut, hluku a emisí? Praha 1 zavádí celodenní zákaz průjezdu Petrskou čtvrtí

Další část Prahy 1 čeká omezení vjezdu. Po nočním zákazu ve značné části...

Městská část Praha 1 připravuje celodenní dopravní zklidnění celé Petrské čtvrti. Cílem opatření je výrazně omezit průjezdnou dopravu, která oblast dlouhodobě zatěžuje, a zlepšit kvalitu života...

27. ledna 2026  17:24

Tancem proti Parkinsonovi. Lekce pomáhají ztuhlým svalům, mozku i duši

Olomoucká vědkyně Jana Pelclová se svým týmem využívá tanec jako nástroj k...

Víří v rytmu country, cha-chy, tanga nebo polky a při tom podstupují terapii, která jim pomáhá zvládat každodenní život a náročné situace s Parkinsonovou chorobou. To je poslání unikátních tanečních...

27. ledna 2026  17:22,  aktualizováno  17:22

Ozdravoval jsem chov, vysvětlil důchodce nelegální převoz opic. Dostal podmínku

Jiří Bartůněk (vpravo) v jednací síni Okresního soudu v Teplicích. (27. ledna...

Okresní soud v Teplicích uložil podmínku a peněžitý trest zkušenému chovateli Jiřímu Bartůňkovi za nezákonné nakládání se zvířaty. Sedmašedesátiletý muž navíc přechovával několik exemplářů zvířat, u...

27. ledna 2026  17:22,  aktualizováno  17:22

Plzeň začne stavět na Boleveckém rybníku tři mola pro plavce a vodní sporty

PlzeĹ zaÄŤne stavÄ›t na BoleveckĂ©m rybnĂ­ku tĹ™i mola pro plavce a vodnĂ­ sporty

Plzeň začne stavět na Velkém Boleveckém rybníku tři plovoucí mola. Největší bude určeno hlavně pro plavce, dvě menší pro vodní sporty. Na pláži nejoblíbenější...

27. ledna 2026  15:31,  aktualizováno  15:31

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nejvyšší soud zamítl stížnost Decroix v kauze ubytovny v Brně-Židenicích

ilustrační snímek

Nejvyšší soud (NS) zamítl stížnost pro porušení zákona, kterou bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) podala v kauze ubytovny v ulici Markéty...

27. ledna 2026  15:30,  aktualizováno  15:30

V Plzeňském kraji vzrostl za týden počet respiračních infekcí o 15 procent

ilustrační snímek

V Plzeňském kraji po předchozím třetinovém poklesu minulý týden stoupl počet respiračních infekcí a chřipek téměř o 15 procent. V regionu připadalo na konci...

27. ledna 2026  15:24,  aktualizováno  15:24

Uvěřil na dědictví z Afriky. Bývalý administrátor připravil farnost o miliony

ilustrační snímek

Bývalý administrátor Římskokatolické farnosti Skalná způsobil církvi škodu nejméně 1,8 milionu korun, když uvěřil internetovým podvodníkům. Církevní peníze použil v souvislosti s podvodnými...

27. ledna 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Překročil rychlost v obci, pak chtěl hlídce ujet. Policisté ho vytlačili ze silnice

Policisté vytlačili ze silnice vůz, který pronásledovali. (27. ledna 2026)

Několik přestupků v rychlém sledu napáchal dvaapadesátiletý muž na Jindřichohradecku. Vše začalo tím, že překročil povolenou rychlost v obci. Když ho policisté zastavili, odmítl test na alkohol a...

27. ledna 2026  16:52

Vedení Litomyšle pokračuje v přípravě přestavby a nástavby radnice

ilustrační snímek

Vedení Litomyšle na Svitavsku pokračuje v přípravě přestavby hlavní budovy městského úřadu v ulici Bří Šťastných. Nová nástavba naváže na původní tvar...

27. ledna 2026  15:14,  aktualizováno  15:14

Dodávka na Znojemsku narazila do nákladního vozu, tah na Znojmo je uzavřený

ilustrační snímek

Dodávkový vůz u Lechovic na Znojemsku dnes narazil do stojícího nákladního auta, hlavní tah mezi Brnem a Znojmem je uzavřený. Při nehodě se středně těžce...

27. ledna 2026  15:03,  aktualizováno  15:03

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Světelné zimní hry v Janských Lázních propojí přírodu, sport a tradice až do 15. března

Světelné zimní hry se po loňské sezóně vrací na Stezku korunami stromů v...

Již tuto sobotu startuje večerní dobrodružství, které propojuje zimní krajinu, tradice a sport. Jde o projekt nazvaný Světelné zimní hry, jenž zkrášlí Stezku korunami stromů v Janských lázních.

27. ledna 2026  16:45

Co pálí metropoli? Debatu i návrhy řešení přinese nová iniciativa Pražská agenda

Tisková konference z představení živé platformy Pražská agenda. (27. ledna 2026)

Nezávislý think tank Strategeo Institute spouští novou iniciativu s názvem Pražská agenda. Zabývat se bude každodenními palčivými tématy Pražanů, návrhy na zlepšení a zajištění kvalitnější...

27. ledna 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.