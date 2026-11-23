V malém skiareálu v Janovičkách na Broumovsku s nedostatkem vody pro zasněžování problém nemají. Technický sníh zřejmě začnou vyrábět tento týden a lyžovat v sobotu. Podhorské areály mají budoucnost za předpokladu, že investovaly do zasněžování a mají dostatečný zdroj vody. ČTK to dnes řekl majitel a provozovatel skiareálu Jakub Šafář. Osada Janovičky spadá pod Heřmánkovice. Skiareál leží v CHKO Broumovsko v Javořích horách, což je nedaleko od Broumova a přibližně jeden kilometr od polských hranic.
"Jsem přesvědčen o tom, že malé lyžařské areály mají budoucnost. Nezbytností je ale mít technický sníh. Třeba u nás zájem o lyžování rok od roku sílí. Jezdí k nám i lidé z Trutnova, dávají nám přednost před krkonošskými areály. U nás nemusejí čekat ve frontě a je tu výrazně levnější lyžování," řekl ČTK Šafář.
V areálu jsou čtyři sjezdovky o celkové délce asi jednoho kilometru a tři lyžařské vleky. Nejdelší má téměř 300 metrů. Menší vlek o délce 150 metrů se sjezdovkou Slunečná louka by provozovatelé rádi rozjeli 28. listopadu. Horní stanice jsou v nadmořské výšce okolo 600 metrů. Skiareál má kapacitu 200 lyžařů. Vodu na zasněžování čerpají z vodního zdroje vodárny. Právě nevelký rozsah areálu je podle Šafáře výhodou.
"Zasněžovat tři čtyři kilometry sjezdovek je z ekonomického hlediska mnohem náročnější než nějakých 300 metrů, které zasněžujeme my. Skiareál v Janovičkách si na sebe vydělá, a to je důležité," řekl ČTK Šafář.
Co se týče zdroje vody pro zasněžování, tak nepozorují její úbytek. Vodárna s pramenem v Janovičkách pochází z 20. let 20. století. "Vody je stejné množství jako v minulých letech, tedy dostatek i pro zasněžování. Povolený odběr od Povodí Labe je dostačující. Pramen je vydatný, jedná se o hloubkový vrt," řekl ČTK Šafář.
Podle něj skiareál pořídil vak na vodu, který pojme 250 kubíků. "Když jsou k tomu podmínky, máme tak možnost zasněžování urychlit a zasněžit za poloviční dobu," řekl ČTK Šafář.
Nynější sezona bude v pořadí pátou pod současným vlastníkem, kterým je společnost Lyžařský areál Janovičky. Společnost vybudovala systém zasněžování. Do Janoviček jezdí na lyže hlavně lidé z okolí, včetně rekreantů, místní tvoří tak 20 procent.
"Předpověď je příznivá, doufáme, že v úterý 24. listopadu v noci zasněžování rozjedeme. Pokud příroda pomůže a trochu napadne, mohli bychom zahájit lyžování 28. listopadu. Rádi bychom na víkend zprovoznili v horní části vlek, který má 150 metrů," řekl ČTK Šafář.
V Janovičkách patří k návštěvnicky nejsilnějším obdobím závěr roku, kdy v obci a okolí přibývá rekreantů, a jarní prázdniny. "Před Vánocemi mnoho lyžařů nebývá, zato před Silvestrem jsou Janovičky plné. Stěžejním termínem pro začátek sezony je tak sobota 26. prosince," sdělil Šafář.
Skiareál pět let drží stejné ceny, dítě dá za den lyžování 320 korun, dospělý 400 korun.