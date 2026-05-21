Mapa republiky v Krkonoších roztaje zřejmě už v květnu, sněhu je málo

Sněhové pole známé jako Mapa republiky, které se každoročně na jaře rýsuje nad Modrým dolem ve východních Krkonoš, brzy roztaje. Letos je v lokalitě nejméně sněhu za dobu měření, řekl dnes ČTK mluvčí Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Radek Drahný. Pracovníci parku 20. května v lokalitě naměřili už jen 2,2 metru sněhu. Sněhové pole má rozlohu 850 metrů čtverečních. Ukazuje to podle mluvčího na skutečnost, že zimní sezona 2025/2026 byla, co do množství sněhu, podprůměrná.
"Lze tedy odhadovat, že legendární sněhové pole Mapa republiky roztaje ještě v květnu," řekl Drahný.
Letošní maximum 4,8 metru bylo naměřeno 3. března. "Jednalo se o absolutně nejnižší naměřenou hodnotu za 25 let souvislého měření v této lokalitě. Je to důsledek nedostatečného sněžení, jež v kombinaci se silnými větry, které v Krkonoších tradičně vanou ze severozápadu, unášejí sníh z Bílé louky a ten se usazuje právě na jižním svahu Studniční hory a vytváří tak známé sněhové pole," řekl Drahný.
Nejvíce sněhu na Mapě republiky Správa KRNAP zaznamenala v zimě 1999/2000, kdy tam bylo 15,7 metru. Tehdy sněhové pole odtálo až v první dekádě srpna.
Pracovníci správy parku lokalitu v nadmořské výšce 1420 až 1455 metrů pravidelně zkoumají více než dvě desítky let. Teprve s použitím moderních technologií, přesným zaměřením terénu bez sněhu i terénu se sněhovou vrstvou a jejich porovnáním získávají odborníci nejpřesnější možná data. "Cílem výzkumu je pochopit, jak sněhová pokrývka ovlivňuje mikroklima v závětrné oblasti Studniční hory," uvedl botanik Správy KRNAP Josef Harčarik.
Přestože leží Mapa republiky na jižním svahu, který na jiných místech odtává nejdříve, zde sníh naopak zůstává nejdéle v Krkonoších. Důvodem je modelace terénu a větrné proudy anemo-orografického systému Bílého Labe, které tam pravidelně ukládají značné množství sněhu.
"Sněhová vrstva pak dosahuje mnohametrové výšky. Jak sněhové pole odtává, ztrácí postupně tvar prvorepublikového Československa s Podkarpatskou Rusí, posléze odtává Slovensko, až nakonec zůstávají střední Čechy," dodal Drahný.
Charakteristického tvaru sněhového pole si všimli turisté a začali mu přezdívat Mapa republiky. Dnes se nachází v klidovém území KRNAP, pěšky se přímo k ní turista nepodívá. Dobře je ale vidět například z cesty mezi Výrovkou a Památníkem obětem hor nebo od bufetu Na Rozcestí. Za dobrého počasí je viditelné ze vzdáleností větší než sto kilometrů.
Údaje o množství sněhu a datu jeho odtání v lokalitě Mapa republiky v Krkonoších:
zima max. výška sněhu (m) datum odtátí sněhu
1999/2000 15,7 1. dekáda srpna
2000/2001 6,1 3. dekáda června
2001/2002 13,4 2. dekáda srpna
2002/2003 7,6 3. dekáda června
2003/2004 14,2 data nejsou k dispozici
2004/2005 15,4 22. srpna
2005/2006 12,3 22. července
2006/2007 12,5 5. července
2007/2008 14,1 29. července
2008/2009 13,3 17. července
2009/2010 8,1 30. června
2010/2011 9,6 14. června
2011/2012 13,0 4. srpna
2012/2013 8,8 17. června
2013/2014 5,4 10. června
2014/2015 9,7 4. července
2015/2016 7,3 15. června
2016/2017 9,5 4. června
2017/2018 7,5 28. května
2018/2019 14,5 22. července
2019/2020 9,5 6. července
2020/2021 9,6 13. července
2021/2022 11,2 8. července
2022/2023 9,7 8. července
2023/2024 8,0 6. června
2024/2025 7,7 15. června
2025/2026 4,8 ---
Zdroj: Správa KRNAP