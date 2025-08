Autor: ČTK , iDNES.cz

12:42 , aktualizováno 12:42

Na hřebeni Krkonoš u Erlebachovy boudy vzniká Mariánský sloup. Sousoší nazvané Královna hor od Otmara Olivy a Radima Hanka odhalí 15. srpna při Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. Dílo vznikalo několik let a další kopie poputují do izraelského Nazaretu, slovinského Mariboru a nejspíš i do Sýrie. Za projektem stojí majitelé boudy, rodina Tomáškových.