Dál nemohu. Hradecký hejtman Červíček už odmítá jednat s hnutím ANO

Martin Červíček se z jednání stáhl ještě před sobotním setkáním obou stran, kde měly padnout finální návrhy na složení možné koalice ANO a Silných lídrů (ODS, KDU-ČSL a Východočeši). Krokem chtěl prý předejít spekulacím, že dohodu se nedaří uzavřít kvůli jeho údajnému tlaku, aby zůstal hejtmanem. Jednání se podle informací iDNES.cz dosud stále vedou především o počty křesel v radě a také o pozici hejtmana, kterou si měli nárokovat Lídři i ANO.

„Vyjednávání převzal za ODS regionální předseda Ivan Adamec. Konečné rozhodnutí Silných lídrů pro kraj budu respektovat,“ uvedl Červíček v prohlášení na sociálních sítích.

Vůbec poprvé od voleb se hejtman vyjádřil také k průběhu vyjednávání. Uvedl, že nemůže spolupracovat s lidmi, jimž podle něj „nejde o to, kdo a s jakou kompetencí bude kraj a jednotlivé gesce odpovědně vést“.

„S lidmi, kteří potřebují pouze dokázat, že to někomu politicky natřeli, se podílet na ničem nemohu,“ napsal Červíček.

Končící hejtman uvedl, že očekával především věcnou debatu o konkrétních kandidátech na křesla radních a jejich předpokladech pro vedení dané gesce.

„Ze strany partnera však byla od začátku jednání vedena pouze ve smyslu početního a pozičního nátlaku a přiznané snahy ‚musíme vám vrátit to, že jste nás před čtyřmi lety obešli‘. Dle toho byly také formulovány předložené nabídky,“ uvedl v prohlášení Martin Červíček. Připomněl, že získal ve volbách 7 569 preferenčních hlasů, nejvíc napříč stranami.

Lídr vítězného hnutí ANO Petr Koleta nechtěl hejtmanovo prohlášení komentovat. Po sobotní schůzce se Silnými lídry jen uvedl, že jednání, které za Lídry již vedl Adamec, bylo věcné.

„Vyjasnili jsme si své postoje a nyní je probereme se spolustraníky,“ sdělil Koleta.

Hejtmana má mít ANO

Očekávalo se, že sobotní schůzka by mohla dosavadní vyjednávání Silných lídrů a ANO rozhodnout. Koleta si však nakonec vzal čas na rozmyšlenou. Jasný vítěz voleb opakovaně prohlásil, že na funkci hejtmana trvá, a v tom ho podporuje také uskupení Hlas samospráv v čele s bývalým hejtmanem Jiřím Štěpánem a starostou Náchoda Janem Birkem (oba SOCDEM).

Partnerství těchto dvou hnutí, která v krajském zastupitelstvu dohromady disponují 21 z 45 mandátů, prakticky znemožňuje jakoukoliv koalici proti ANO. Vyžádala by si totiž spolupráci vládních stran s komunistickým Stačilo! a koalicí SPD, Trikolóry, PRO a Svobodných, což takřka všichni několikrát odmítli. ANO se naopak netají tím, že by se v případě krachu jednání s ODS mohlo na tato dvě uskupení obrátit. Podle informací MF DNES už vzájemné oťukávání začalo.

„Jsme s ANO ve spojení od prvopočátku po volbách, ale definitivní vyjádření z naší ani z jejich strany nepadlo,“ přiznala krajská předsedkyně SPD poslankyně Vladimíra Lesenská.

„Pokud jednání se Silnými lídry neuspěje, budeme jednat s dalšími demokraticky zvolenými subjekty,“ naznačil dříve Koleta.

Petr Koleta a Martin Červíček na první schůzce po výsledcích krajských voleb v Královéhradeckém kraji

Koalice vedená SPD má v zastupitelstvu tři křesla, což by krajské vládě ve složení ANO, Hlas a SPD poskytovalo většinu dvou hlasů. Vzniknout by mohla i menšinová rada s podporou SPD či Stačilo!, SPD však naznačilo, že by se chtělo na správě kraje podílet přímo. Zástupci ANO připomněli, že pro ně není až tak důležitá stranická legitimace jako snaha rozvíjet kraj. Poukazují přitom na to, že lídr SPD Rostislav Jireš je bývalým hradeckým radním za tehdejší ČSSD. Ve funkci střídal tehdejšího stranického kolegu a nyní lídra Hlasu Jiřího Štěpána. Další zastupitel lékař Miroslav Havrda je zase místopředsedou Svobodných.

„Ačkoliv ANO může argumentovat, že krajská úroveň politiky je odlišná od té celostátní a že v případě hradecké SPD jde o politiky, v jejichž minulosti nelze mluvit o radikalismu, jakákoli další krajská koalice ANO a SPD by posilovala celostátní rétoriku vládních stran vykreslující politiky ANO jako oportunisty ochotné spojit se s extremisty jakéhokoli ražení. Kromě toho nelze podceňovat ani skutečnost, že v případě spolupráce s SPD by pro ANO byl obtížnější výběr vhodných zkušených radních a většina v zastupitelstvu by byla poměrně nevyzpytatelná a vratká,“ upozornil na riziko spojení ANO a SPD politolog hradecké univerzity Jan Květina.

Podle něj je naznačování možné spolupráce s SPD spíše tlakem na regionální politiky ODS, aby přistoupili na požadavky ANO.

„Z perspektivy hnutí ANO je v Královéhradeckém kraji bezpochyby preferovanou variantou ustavení koalice s ODS, vůči níž není případná domluva s SPD rovnocenným scénářem, nýbrž spíše nouzovým plánem. ODS v daném případě bude moci argumentovat, že kousnutí do kyselého jablka, což by tedy byla ztráta pozice hejtmana a vládnutí spolu s hnutím ANO, by bylo vyváženo zabráněním SPD v nástupu ke krajské moci. Jednání ANO se Silnými lídry je tedy aktuálně vysokou diplomatickou hrou, kdy oba aktéři vědí, že jejich spolupráce je pro obě uskupení de facto nejlepší variantou, ale víc ze hry získá ten, kdo bude mít pevnější nervy a vydrží ji déle hrát,“ soudí Květina.

Většina v radě

Podle několika zdrojů blízkých jednání, které si přály zůstat v anonymitě, panuje rozpor mezi ANO a Silnými lídry nejen v otázce hejtmana, ale také v počtu radních či v personálním obsazení. Pro ANO bylo dosud nepřijatelné, aby s 18 zastupiteli mělo stejný počet čtyř radních jako o pět zastupitelů slabší Silní lídři. Těm se zase zajídá představa, že by ANO mělo v devítičlenné radě pět křesel a mohlo tak ostatní přehlasovat. Jazýčkem na vahách by měl být Hlas samospráv.

„ODS si uvědomuje, že setrvání u moci, byť s novým partnerem v podobě hnutí ANO a při oslabení vlastních pozic, je pro ně lepší variantou. Pokud by tomu tak nebylo, mohli Silní lídři už krátce po volbách zahájit principiální argumentaci s tím, že spolupráce s hnutím ANO je pro ně nepřijatelná, což by mohlo v dlouhodobé perspektivě u části voličů přinášet politické body za určitou zásadovost. Stávající vyčkávací taktika a testování, kam až bude ANO ve svých ústupcích ochotno zajít, je proto zřetelným dokladem, že ODS je s možným vládnutím jako slabší strana po boku ANO nejspíš smířena,“ hodnotí situaci politolog Jan Květina.