Turistka se ve skalách propadla do šestimetrové hloubky, vyzvedl ji vrtulník

Záchranáři dostali výzvu k zásahu krátce po 15:00. Mířili nad obec Martínkovice do oblasti kolem Velké kupy. Byla tu na výletě skupina čtyř návštěvníků. Když se turistka dostala do nesnází, přátelé jí volali pomoc přes polskou obdobu aplikace Záchranka, záchranáři tak znali přesné souřadnice.

Vyjížděla broumovská záchranářská posádka a vzlétl také vrtulník letecké záchranné služby.

„Indikací byl úraz po pádu v Broumovských stěnách. Vzhledem k nepřístupnosti terénu jsme využili vrtulník, pacientku jsme vyzvedli v proměnném podvěsu. S úrazem pravé paže byla transportována do Oblastní nemocnice v Náchodě,“ uvedla mluvčí krajské záchranné služby Lucie Hanušová.

Ve vrtulníku byl i letecký záchranář hasičů. „Na místo vyrazily i jednotky profesionálních hasičů ze stanic v Broumově a Velkém Poříčí a také dobrovolná jednotka z Police nad Metují. Spolupracovali jsme i se Skalní záchrannou službou,“ řekla mluvčí krajských hasičů Zuzana Strouhalová.

Žena se zranila v oblasti nedaleko vyhledávaného útvaru Kamenná brána, stalo se to mimo turisticky značenou cestu.

„Mohli sejít z cesty asi omylem. Žena se propadla pod zem, zhruba do šestimetrové hloubky. V Broumovských stěnách se to může stát, už párkrát jsme to řešili například i u psů, že běželi a najednou se propadli do hluboké prolákliny. Povrch je pokrytý hlínou a jehličím, pod tím se může skrývat taková díra a najednou jste o patro níž,“ vysvětlil Josef Hlaváček ze spolku Skalní záchranná služba, který složkám IZS jezdí pomáhat.

„My už jsme přišli k rozjetému zásahu, odvedli jsme polskou skupinu zpět na turistickou stezku,“ dodal.