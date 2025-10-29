Fulnek v září otevřel novostavbu mateřinky se čtyřmi třídami, multifunkčním sálem, čtyřmi třídami a zelenou střechou pořízenou za 137 milionů včetně daně. V plzeňském Újezdě letos začalo budování školky coby zelené dřevostavby za 72 milionů bez DPH.
Hradec Králové je za novou školku připraven utratit až o sto milionů více než nedávno Fulnek a vzal si i kvůli ní bankovní úvěr 700 milionů korun.
Podobnost s lávkou
Příběh budování neuvěřitelně drahé ekologické školky v Podzámčí nápadně připomíná historii lávky přes Labe u Aldisu. Hradec pro ni stanovil cenový strop 40 milionů korun, ale postavil ji za 175 milionů.
Z té doby pochází dnes často citovaná věta tehdejšího náměstka primátora Jiřího Bláhy (ODS): „Rozpočtová cena byla 48 milionů a najednou uletěla vyloženě do horoucích pekel. Tento projekt od začátku považuji za avantgardní, příliš unikátní, obtížně realizovatelný i udržovatelný a utvrzují mne v tom i reakce případných dodavatelů.“
Co tehdejšího náměstka nakonec obměkčilo? Dotace, která činila přes 102 miliony.
I školka by mohla dostat dotačních 105 milionů, ani to však nezabránilo kritice od zastupitelů, a to nejen těch opozičních. Podle nich měl Hradec raději za stejné peníze postavit dvě mateřinky.
„Z mého pohledu by bylo spíš neodpovědné tu akci ukončit a zahodit. To by byla větší škoda než smysluplně pokračovat v investicích, které byly v minulosti připravovány a máme na ně přislíbeny dotační prostředky. Může být relevantní diskuse, zda je náklad na mateřskou školu v takové výši odůvodnitelný, ale taková diskuse měla být v době, kdy se projekt připravoval, a nikoli v čase, kdy máme požádáno o stavební povolení a chceme se ucházet o dotaci,“ bránil se Lukáš Řádek (TOP 09), náměstek primátorky pro oblast rozvoje města a investice.
Vedení viní předešlou koalici
Projekt Podzámčí vzbudil značné kontroverze už v minulém volebním období a přispěl k rozpadu koalice. Studie z roku 2020 odhadla náklady na 100 milionů korun bez daně.
Po odvolání tehdejšího náměstka pro školství Martina Hanouska (Zelení) koalice záměr přibrzdila a hledala levnější řešení. Výsledkem však je další výrazný cenový úlet.
Projekt školky v Podzámčí znovu ožil. Hradec chce první unikátní ekoškolku
„Za tuto částku by se daly pořídit minimálně dvě velmi slušně vybavené mateřské školy, tedy pro dvakrát tak vysoký počet dětí. Není to efektivní, účelné a hospodárné nakládání s veřejnými prostředky. Je potřeba, aby Hradec Králové měl asi nejdražší mateřskou školu v celé České republice? Peníze potřebujeme na něco úplně jiného,“ neskrývala nelibost Libuše Friedlová (ANO).
Podle současného vedení města však za ustřelenou cenu nese zodpovědnost minulá koalice ANO s ODS, protože autor studie odhadl diametrálně jiné náklady než projektová dokumentace. Chybou prý bylo také to, že minulé vedení nestanovilo žádný finanční strop.
To zvedlo ze židle radního Martina Soukupa, jehož občanská demokracie je i v nynější koalici:
„Na férovku, nejen pro koaličního partnera, ale i pro opozici: bylo by nejlepší vzít ten projekt, začít tou studií, která byla skutečně poloviční, tedy 120 až 130 milionů a byla to standardní cena. Zvýšení odhadu o sto procent určitě nebylo jen kvůli času, inflaci a ceně stavebních materiálů. Byly tam další požadavky na školku. Je potřeba udělat genezi, abychom věděli, jak jsme se od 120 milionů za minulé vlády dostali na částku 240 milionů.“
Navymýšleli jste si, tvrdí opozice
„Dostat se na 240 milionů a holedbat se, že z toho možná dostanu 105 zpátky, je podle mě zrůdné. Přimlouvám se za časovou osu, jak to probíhalo a kdo má radost z toho, že je to 240 milionů,“ navázal Jiří Mašek (ANO).
„Rozmohl se nám tady takový nešvar: jen proto, že jsou na něco dotační peníze, pro jistotu je využijeme a uděláme věc, která nás stojí ještě mnohem více, aniž bychom ji potřebovali,“ přisadil si také Denis Doksanský (ANO).
„Takhle by město nemělo fungovat. Navymýšleli jste si, aby to bylo více ekologické a udržitelné, což stavbu strašně prodražilo. To je přesně ten styl, které lidé vašeho ideologického ražení prosazují. Proto se zablokovává stavební řízení a prodražují se i stavby bytů,“ řekl Doksanský.
Potřeba budou další školky
Nová mateřinka by měla stát v sousedství současné školky Podzámčí. Naplánován je dvoupodlažní objekt se čtyřmi třídami pro stovku dětí, součástmi jsou kuchyně, zázemí pro personál, zahrada se záhony, skleníky nebo polytechnická dílna či ekocentrum.
Rodiče v Hradci bojují o místa ve školkách, čtvrtina dětí bude mít smůlu
Zapotřebí však budou ještě další školky, což potvrdily i analýza a předpověď v oblastech, kde vznikají nové byty. Z nich vzešlo, že nová místa ve školkách budou potřeba právě v Podzámčí, ale také u Petrofu nebo ve Svobodných Dvorech.