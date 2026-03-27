Hradec dál chystá ekoškolku. Může stát 210 milionů, na půlku už má dotaci

Petr Záleský
  9:22
Hradec Králové se chystá vypsat tendr na školku Podzámčí II, která má vyjít odhadem na 210 milionů korun. Kritiky ceny však nejspíš neumlčí ani vysoká dotace. Projekt, který na podzim 2020 přispěl k rozpadu koalice, se nyní výrazně pohnul.
Vizualizace ekologické školky Podzámčí II v Hradci Králové s pobytovou zelenou střechou | foto: MmHK

V květnu by město mělo obdržet projektovou dokumentaci, poté radnice vypíše výběrové řízení na stavitele a v zastupitelstvu téma opět vzbudí emoce.

Současná koalice předběžnou cenovku okolo 210 milionů korun obhajuje. Zároveň však nikdy neopomene zdůraznit, že projekt nynější hradecká vláda nevymyslela, ale jen v něm pokračuje, protože by bylo nezodpovědné jej zahodit. Opakuje se tak situace z počátku března 2023, kdy už současné vedení hledalo plusy při otevření lávky přes Labe za 175 milionů korun.

U školky Podzámčí II odhadla studie z roku 2020 náklady na sto milionů korun bez daně. Aktuální cena už činí přibližně 210 milionů korun, i když na podzimním jednání zastupitelů se dlouze hovořilo o ceně vyšší o dalších 30 milionů.

Srovnání školky s lávkou podporuje i úleva města, že značnou část nákladů přikryje dotace.

Zatímco avantgardní stavba u centra Aldis získala příspěvek 102 milionů, rada města koncem ledna schválila pro mateřinku přijetí 110milionové dotace.

Také původní cenový strop pro lávku byl dramaticky nižší – 40 milionů korun. Město si maximální cenu za školku nestanovilo, avšak šest let stará expertiza ji odhadla asi na sto milionů.

My jsme to nevymysleli

Přestože město hledalo po rozpadu koalice v roce 2020 levnější řešení, vrátila se školka do hry. Podzámčí je jednou z nejrychleji rostoucích čtvrtí Hradce a mateřinku nutně potřebuje.

„Rada města schválila rozhodnutí o poskytnutí dotace, která je pro ekonomiku stavby zásadní. Nerozhodovali jsme, jestli se školka má stavět, protože o tom bylo rozhodnuto už v minulosti, jen jsme schválili krok, který umožní použít schválené dotační peníze a projekt v brzké době posunout k realizaci, protože máme i stavební povolení,“ řekl Lukáš Řádek (TOP 09), náměstek primátorky pro oblast investic a rozvoje města.

Obhájcem stavby je také náměstek primátorky pro oblast životního prostředí Adam Záruba (Změna a Zelení), který se tak postavil za svého kolegu, exnáměstka primátora a ekologa Martina Hanouska, jenž projekt školky prosazoval.

„Je to projekt, který by měl ukázat školku budoucnosti. Není to jen holá stavba, ale i ekocentrum pro celé okolí. Na rozdíl od mnoha jiných školek je její součástí i kvalitní zahrada s pobytovou střechou nebo vybavení, které bude sloužit i pro sousední školku. Zjišťovali jsme ceny podobných projektů, je to srovnatelné. Chceme-li vychovávat děti v kontejnerech nebo papundeklových provizorních stavbách, je to taky cesta, ale domníváme se, že bychom tudy jít neměli,“ upozornil Adam Záruba.

Vzorem byly drahé Mydlinky?

Největším kladem školky Podzámčí II je nejspíš dotace až 110 milionů korun. Příznivci by přičetli i kuchyni, fotovoltaiku, hospodaření s dešťovou vodou, pobytovou střechu, keramickou pec, prádelnu, sušárnu, byt správce a komunitní ekocentrum, které se do celkové částky propíše cenou téměř 26 milionů korun.

„Ve srovnání s obdobně kvalitními školkami, například Mydlinky v Praze, je cena naprosto odpovídající,“ obhajuje cenovku na svém facebooku hnutí Změna a Zelení.

Mydlinky se přitom novou staly černou můrou Prahy 12. Radnice původně očekávala náklady kolem 77 milionů a když tendr vygeneroval 118 milionů, radní soutěž zrušili ve snaze projekt zlevnit. Výsledkem bylo vypsání nového výběrového řízení a dramatický růst v době prudkého zdražování materiálů a prací až na 159 milionů korun.

Čtyři třídy Mydlinek mají kapacitu 112 dětí, zatímco Podzámčí II počítá se stovkou předškoláků a s konečnou cenou ještě o 50 milionů vyšší.

Protestuje nejen opozice

Opozice na podzim operovala i s konečnou cenovkou 240 milionů korun. To bylo moc i pro koaliční občanské demokraty.

„Na férovku, nejen pro koaličního partnera, ale i pro opozici: bylo by nejlepší vzít projekt, začít studií, která cenově byla skutečně poloviční, tedy 120 až 130 milionů, což bylo standardní. Zvýšení odhadu o sto procent určitě nebylo jen kvůli času, inflaci a ceně stavebních materiálů. Byly tam další požadavky na školku. Je potřeba udělat genezi, abychom věděli, jak jsme se od 120 milionů za minulé vlády dostali na 240 milionů,“ požadoval radní Martin Soukup, jednička ODS pro letošní komunální volby.

„Někteří opoziční zastupitelé mají zvláštní talent ke specifickému zaokrouhlování. Samotná školka je za 184 milionů, zbytek komunitní ekocentrum. Kolem Podzámčí se objevuje hodně zjednodušených a nepřesných tvrzení. Někdo říká, že je to předražený projekt. Důležité je, že už v minulém volebním období bylo rozhodnuto o stavbě. Objevily se i informace, že by tam měly být nějaké kontejnery. My ale stavíme školku pro celé generace,“ tvrdí náměstek Lukáš Řádek.

Podle něj se debata o ceně stává absurdní, jestliže se někdo domnívá, že současné vedení města mělo projekt stopnout: „To by se nikdy nic nepostavilo. Životní cyklus každého takového projektu trvá déle než čtyři roky a přesně v tomto duchu včetně rozpočtu to je i nyní.“

