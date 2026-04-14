Nechutné, řekla o erotickém focení dětí žalobkyně. Soud potvrdil tresty příbuzným

Hradecký soud tak v úterý potvrdil svůj předchozí verdikt poté, co mu vrchní soud případ znovu vrátil. Žalobkyně i oba obhájci se však dnes odvolali, rozsudek tedy stále není pravomocný.
„Rozhodli jsme stejně. Dospěli jsme k závěru, že vina byla prokázána,“ řekl v odůvodnění předseda senátu Miroslav Mjartan.
Krajský soud předloni v září potrestal seniora dvouletým vězením a ženy si vyslechly tresty 7,5 let a 5 let. Všichni se odvolali. Vrchní soud zamítl mužovo odvolání, takže původní rozsudek nad ním je pravomocný.
Ženy k soudu nepřišly
Ohledně obou žen vrchní soud zrušil výrok o vině a souvisejících výrocích, a tak krajský soud musel rozhodnout znovu. Nyní tedy už potřetí.
Ani jedna z obžalovaných se k soudu v úterý nedostavila. Předseda senátu Miroslav Mjartan na úvod řekl, že opakovaně vyslechl obžalované, svědky a znalce.
„Naposledy jsme obě obžalované uznali vinnými. Rozsudek byl vrchním soudem zrušen, abychom rozhodli znovu. Proto budeme pokračovat,“ prohlásil na úvod soudce Mjartan.
Chlapec vypovídal jinak než na policii
Vrchní soud rozsudek zrušil a navrhl výslech poškozeného chlapce, který sám žádal, aby mohl vypovídat.
„Rozhodnutím jsme vázáni, proto jsme učinili kroky, abychom mohli vyslechnout poškozeného, který se dostavil. O spolupráci jsme poprosili dětský domov, kde žije,“ řekl Mjartan. K soudu se dostavili i lékaři a vychovatelé poškozených dětí.
|
Matka s babičkou vodily děti seniorovi na erotické focení, soud jim zmírnil trest
U soudu zaznělo, že děti mají psychické potíže. Dívka trpí sklony k sebepoškozování a vyslechnuta být nechce. Vztah mezi sourozenci je i vlivem dlouhého soudního procesu narušený.
Státní zástupkyně Lucie Žabková žádala soud o vazbu pro obžalovanou matku, protože podle ní porušuje soudní zákaz děti kontaktovat. Matka na dceru údajně telefonicky naléhá, aby změnila svědeckou výpověď. S dětmi je nyní v kontaktu zejména babička, druhá z obžalovaných.
„Sestra s focením souhlasila, dělala to dobrovolně. Máma o tom nevěděla. Fotky jsme viděli s matkou a babičkou až na policii. Sestra za focení dostávala peníze a dávala je matce na nájem. Řekla, že je dostala od obžalovaného jako dárek,“ prohlásil u soudu hoch.
|
Soudce se ho opakovaně ptal, jestli ho někdo nenabádal, jak má vypovídat. To odmítl a řekl, že ne všechno, co dříve při výslechu vypověděl, byla pravda. Z původních výslechů na policii totiž vyplývá, že všichni zúčastnění o všem věděli. Žalobkyně uvedla, že jeho tehdejší a nynější výpovědi si často protiřečí.
„Na policii jsem byl pod tlakem,“ řekl také hoch.
Podle vychovatelky v dětském domově děti trápí, že se případ vleče a že jsou do něho stále zatahováni. „Sourozenci jsou v opozici, stěžují si, že jeden druhému vyhrožuje,“ řekla vychovatelka.
U soudu se také řešila slova poškozené dívky o tom, že matka bratra i přes zákaz kontaktuje.
Matka synem manipuluje, zaznělo
Jak v závěrečné řeči řekla žalobkyně Žabková, je přesvědčená, že dnešní výpověď poškozeného byla zcela účelová a že jí nelze věřit. Matka podle ní se svým lehce mentálně postiženým synem záměrně manipuluje. „Vybírá si jeho, nikoliv dceru, která je na tom mentálně mnohem líp,“ uvedla.
„Fotky a videa, které s dětmi vznikaly, byly naprosto nechutné,“ uvedla Žabková a znovu oběma ženám navrhla nepodmíněné tresty.
|
Obhájce obžalované matky naopak řekl, že chlapec vyrostl, mohl na skutečnost nahlédnout znovu a lépe, a proto je nutné brát jeho dnešní výpověď jako relevantní. Navíc není prokázáno, že obžalovaná děti kontaktovala. „Navrhuju, aby trestní stíhání vůči klientce bylo zastaveno,“ sdělil v závěrečné řeči. Obdobně se vyjádřil advokát druhé obžalované, tedy babičky dětí.
Soudce se v odůvodnění vrátil k dnešní výpovědi poškozeného chlapce, který popřel, že by matka a babička o focení sestry věděly. „Dospěli jsme k závěru, že výpověď nebyla věrohodná. Změnu své výpovědi oproti výslechu na policii ani nebyl schopen věrohodně vysvětlit,“ řekl soudce.
Vibrátor, roubík, pouta, bičík
Dvojice už dostala v Hradci tresty za přečin ohrožování výchovy dítěte ve spolupachatelství a zločin obchodování s lidmi ve spolupachatelství. Nezletilé děti podle obžaloby vodily k muži do jeho bytu v domě s pečovatelskou službou a dovolovaly mu je fotit a natáčet. Pak za to od něj dostávaly peníze na obživu.
Matka také podle spisu syna osahávala, dcera to fotila a pak snímky mířily k seniorovi. Invalida i matka byli nejdříve odsouzeni za zločin pohlavního zneužití, avšak u matky dětí to soud překvalifikoval na přečin zneužití dítěte k výrobě pornografie. I za tento čin byl muž odsouzen.
Podle spisu muž děti fotil v erotických pozicích, nahé i v erotickém prádle s různými pomůckami jako vibrátor, roubík, pouta a bičík. U soudu tehdy řekl, že matce předával peníze, jednou na nákup, jindy na nájem. Děti byly mezitím svěřeny do ústavní péče.