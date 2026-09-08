Menší města v hradeckém kraji hledají lidi do volebních komisí obtížněji

Zájem o práci v okrskových volebních komisích pro říjnové obecní volby se v Královéhradeckém kraji různí. Zejména v menších městech je nižší, kdežto v Hradci Králové naopak velký. Vyplynulo to z ankety ČTK mezi zástupci radnic. Lhůta pro delegování zástupců volebních stran do komisí skončí ve středu 9. září v 16:00. V případě, že zůstanou v komisích volná místa, musí je poté zaplnit podle zákona starosta příslušné obce nebo městské části z jiných zájemců, kteří poslali žádost.
"Zájem je opravdu velký, a to i ve srovnání s volbami v minulých letech, ať už šlo o komunální volby před čtyřmi lety, nebo o volby do krajského zastupitelstva," sdělila ČTK mluvčí hradeckého magistrátu Kateřina Rohlíčková.
Naopak nízký zájem o práci volebního komisaře hlásí třicetitisícový Trutnov, a to i přesto, že členové volebních komisí si letos vydělají více. Ministerstvo vnitra totiž po osmi letech zvýšilo finanční odměny ve snaze zvýšit ochotu lidí usednout do volebních komisí.
"Vyšší odměny žádný výraznější nárůst zájmu o členství v komisi nepřinesly. Zájem je rok od roku slabší. Pro nadcházející volby máme 36 okrsků, potřebujeme tedy celkem 218 osob," sdělila ČTK mluvčí trutnovské radnice Adéla Ščudlová.
Volební strany v Trutnově podle ní své možnosti delegovat zástupce do každého okrsku využívají jen v malé míře. "Zatím delegovali pouze Patrioti Trutnov, a to 20 osob. Od ANO a Adresa Trutnov očekáváme asi po deseti lidech, od Volby pro město asi jednu osobu. Lze předpokládat, že přibližně tři čtvrtiny členů budeme muset doplňovat sami," uvedla Ščudlová v pondělí.
Malý zájem dosud zaznamenali také v devítitisícovém Novém Městě nad Metují na Náchodsku. "Zájem je malý a rozhodně se nezvýšil. Jediným místem, kde je dostatek lidí do volební komise, je obec Spy. Jinak městu chybí členové na všech volebních místech," řekla ČTK mluvčí novoměstské radnice Tereza Vaňková.
Komunální volby budou 9. a 10. října, v Hradci Králové, Rychnově nad Kněžnou a v Trutnově společně s prvním kolem senátních voleb. Případné druhé kolo senátních voleb bude 16. a 17. října.