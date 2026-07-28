Menteatrál v Neratově nabídne divadlo, workshopy i koncerty, začne ve čtvrtek

Divadelní festival Menteatrál v osadě Neratov v Orlických horách od 30. července do 2. srpna nabídne divadelní představení, workshopy, diskuse, koncerty i noční kino. Přehlídka profesionálních divadel pracujících s lidmi s mentálním postižením se uskuteční podvanácté, informovala dnes ČTK mluvčí festivalu Zuzana Čtvrtníková. Festival je bezbariérový a koná se za každého počasí, prostory festivalu jsou ve velkoprostorových stanech či interiéru.
"Festival Menteatrál je v Česku ojedinělou přehlídkou divadelních souborů, které spolupracují a tvoří s herci s mentálním postižením. Představuje nejnovější inscenace z této specifické oblasti divadelní tvorby a vytváří prostor, kde se mohou setkávat umělci, pedagogové, odborná veřejnost i diváci všech věkových skupin," sdělila Čtvrtníková.
Pořadatelé festivalu usilují o to, aby divadlo lidí s handicapem bylo vnímáno jako plnohodnotná součást divadelní scény.
Festival zahájí ve čtvrtek večer tradiční Late Night Show, při níž se představí zástupci všech souborů. V pátek se program zaměří na workshopy věnované tvorbě ve specifickém divadle, následovat bude festivalová mše v neratovském kostele Nanebevzetí Panny Marie známém prosklenou střechou.
"Poté se uskuteční premiéra domácího souboru Jiné jeviště s inscenací Dušno. Večer zakončí brněnský soubor Zemětřes s novou inscenací Mládenec a koncert zpěvačky a houslistky Veru Linhartové a hned po něm koncert písničkáře Hynka Sůry v kostele," uvedla Čtvrtníková.
Sobotní program nabídne šest divadelních představení, například v podání pražského souboru Dr.amAS, Divadelní platformy Bollire nebo Tanečního studia Light. Sobotní program zakončí DJ Květina a noční kino. Festival uzavře v neděli 2. srpna dopolední mše a společná závěrečná diskuse.
Součástí doprovodného programu bude site-specific video instalace animací Kláry Pavlíčkové a Sebastiána Vícha, vytvořená přímo pro neratovský kostel. Návštěvníci ji budou moci zhlédnout každý večer po setmění. Program doplní také otevření dvou výstav, obě zůstanou veřejnosti přístupné až do konce září.
Vstupenky, které zajistí rezervaci míst na všechna představení, nazývají pořadatelé MentePassy a lze je koupit na webu festivalu nebo v síti smsticket. Návštěvníci, kteří se rozhodnou přijít pouze na jednotlivá představení, mohou využít možnost dobrovolného vstupného, v tomto případě však není možné garantovat místo v sále, uvedli pořadatelé.
Horská osada Neratov, která spadá pod Bartošovice v Orlických horách, je známá obnoveným barokním poutním kostelem s prosklenou střechou a aktivitami Sdružení Neratov. Vysídlenou osadu Neratov se od 90. let snaží oživit. Sdružení Neratov pomáhá zdravotně postiženým.