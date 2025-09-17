„Merkur je víc než jen hračka, je to technická legenda. Chceme připomenout její bohatou minulost a zároveň ukázat, že má co nabídnout i v 21. století,“ říká majitel společnosti Merkur Toys Richard Hrbáč.
Budou ukázky modelu mCar věnované robotice, dílnička Merkuru, prezentace škol či venkovní výstava z dějin továrny.
V 11:45 se koná komentovaná prohlídka městem po stopách Jaroslava Vancla, zakladatele továrny. Ve 13:30 firma pokřtí novou výroční stavebnici Liberator B-24, která vznikla na počest příslušníka 311. československé bombardovací perutě RAF a polického rodáka Františka Švejdara. Ve 14:00 se v Zeleném domečku otevře výstava o tomto letci.
Ve 14:30 začne komentovaná prohlídka muzejní expozice, v 15:30 a 16:30 budou další. Pro děti bude venku skákací hrad i vědomostní stezka s odměnou.
V 15:15 se v parku koná křest vůbec první knihy o Merkuru. V 17:30 začne koncert písničkáře Pavla Čadka. Čtvrteční program je zdarma.
V pátek bude komentovaná prohlídka pro bývalé zaměstnance firem Merkur a Inventor, veřejnost se může zúčastnit prohlídek muzea ve 14:30 a 15:30. V sobotu se koná program pro veřejnost v parku a na terase. V pátek a sobotu platí zvýhodněné vstupné do muzea.
Pořadatelé zvou celé rodiny i technické nadšence. Upozorňují, že dílny či komentované prohlídky mají omezenou kapacitu. Program je na webu společnosti.