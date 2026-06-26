Města v hradeckém kraji posílají do ulic kropicí vozy, instalují mlhoviště

Města v Královéhradeckém kraji v současných vedrech vysílají do ulic kropicí vozy a instalují vodní mlhoviště. Vedro si v Trutnově vyžádalo úpravu dnešního programu vzpomínkových akcí k výročí prusko-rakouské bitvy u Trutnova v roce 1866, zjistila ČTK.
"V Hradci Králové dnes vyjel kropicí vůz. V provozu bude i o víkendu, bude i na letišti, kde se v sobotu v Parku 360 koná hudební festival Bludfest," řekla ČTK mluvčí hradecké radnice Kateřina Rohlíčková. Po městě se lidé mohou osvěžit u 11 mlhovišť, deseti mlžných bran a pěti pítek.
Třicetitisícový Trutnov instaloval minulý týden mlhoviště na centrálním Krakonošově náměstí. Na náměstí je také pítko, uvedla mluvčí radnice Adéla Ščudlová.
Horko změnilo program akce k výročí bitvy z roku 1866. Dnešní pochod uniformované historické jednotky na Krakonošovo náměstí pořadatelé výrazně zkrátili. Místo z okrajové čtvrti Poříčí vojáci absolvují pochod od Muzea Podkrkonoší v centru města.
Sobotní celodenní program akcí k bitvě 1866 zatím podle Ščudlové zůstává beze změny. "Nicméně s ohledem na vývoj počasí si vyhrazujeme právo na operativní úpravy. Na místě bude po celou dobu přítomen zdravotnický personál," uvedla. Program včetně bitevní ukázky bude v trutnovském lesoparku, který nabízí stín.